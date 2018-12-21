5 Kişinin Yaralandığı Olayda 4 Sanığa 40'ar Yıl Hapis

Kayseri
'de yıllardır kan davalı olan iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili davada 4 tutuklu sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı. 4 tutuklu sanığa her bir mağdura yönelik 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan, 4 mağdur olduğu gerekçesiyle ayrı ayrı 40 yıl hapis cezası verildi.
Akraba olan iki grup arasında 2011 yılında 25 dönüm tahıl tarlasının yanması sonucunda çıkan kavga
nedeniyle husumet oluşmuştu. Yıllardır süren husumet nedeniyle iki gruptan da 7 yıl içerisinde ölenler ve yaralananlar oldu. Kan davasına dönen husumet sonrası son olayda ise 5 Mart'ta Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi Tahtalı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Recep Ç., T. Ç., M.Ç., A. Ç. ve F.Ç.'nin aralarında daha önce husumet bulunan Mehmet Ç., Cengiz Ç., İsmet Ç. ve Abdurrahman Ç. ile Saim Ç.'nin bulunduğu araca pompalı tüfek ve tabanca ile ateş etti. Meydana gelen saldırıda yaralananlar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
ekipleri, olay sonrasında yaptığı çalışmalar neticesinde zanlılar mahalle muhtarı Recep Ç., T.Ç., M.Ç., A.Ç. ve F.Ç. tutuklandı. Mahalle muhtarı Recep Ç.(53) 24 Ekim
'de görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, tutuklu sanıklar T.Ç.(52), M.Ç.(28), A.Ç.(23) ve F.Ç.(23) ile tutuksuz sanık mahalle muhtarı Recep Ç.(53)'nin yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.
Kararda tutuklu sanıklar T.Ç.(52), M.Ç.(28), A.Ç.(23) ve F.Ç.(23)'nin öldürmeye yönelik eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığından, mağdurlarda meydana gelen yaralamanın niteliği, ortaya çıkan zarar ve tehlikenin derecesi dikkate alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 35. Maddesi gereğince 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarına karar verildi.
Tutuklu sanıklar T.Ç., M.Ç., A.Ç. ve F.Ç.'ye, mağdurlar Cengiz Ç., İsmet Ç., Saim Ç., Mehmet Ç.'yi öldürmeye yönelik eylemleri neticesinde ayrı ayrı 10 yıl olmak üzere, 4 mağdura yönelik eylem bakımından her bir sanığa ayrı ayrı 40 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.
Ayrıca tutuklu sanık A.Ç.'ye her ne kadar mağdur Abdurrahman Ç.'ye yönelik 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılmış olsa da suçun 'kasten yaralama' kapsamında kaldığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanıklar T.Ç., M.Ç., A.Ç. ve F.Ç.'ye 'mala zarar verme' eylemlerinden dolayı 5 ay hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına hükmetti.
Sanıklara 'mala zarar verme' suçu bakımından, suçun işleniş şekli dikkate alınarak ileride bir daha suç işlemekten çekinecekleri konusunda mahkemece olumlu kanaat oluşmadığından erteleme hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
Öte yandan tutuklu sanık T.Ç.'ye 'ruhsatsız tabancayı taşıma' suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası veren mahkeme, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Tutuksuz sanık Recep Ç.'ye ise soyut iddia dışında mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatına karar verildi.
Kararın, tutuklu sanıkların Cumhuriyet Başsavcılığı
aracılığıyla cezaevi katibi ya da bu işle görevlendirilen personel tarafından tutulacak tutanak ile Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yargı yoluna başvurma hakkı açık olarak oy birliği ile verildiği öğrenildi. - KAYSERİ