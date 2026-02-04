5. Kocaeli Film Festivali Başvuruları Başladı

(İSTANBUL) - Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği (KOTİSİS) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek "Kocaeli Film Festivali" için başvurular başladı. Ulusal Uzun Metraj Kurmaca İlk Film, Ulusal Kısa Metraj Kurmaca Film ve Animasyon Kısa Metraj Film kategorilerindeki yapımların yarışacağı festival için başvurular 1 Nisan'da sona erecek. Filmler 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde izleyiciyle buluşarak yarışacak.

"5. Kocaeli Film Festivali" için başvuru süreci başladı. 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Kurmaca İlk Film, Ulusal Kısa Metraj Kurmaca Film ve Animasyon Kısa Metraj Film kategorilerindeki yapımlar izleyicinin beğenisine sunulacak."

Festival Direktörü Azer Şelte: Yeni sinemacılara imkan sağlayan bir festival olarak 5. yılımızda devam ediyoruz

"Kısa Film Festivali" olarak 5 yıl önce hayata geçirilen festival, "Kocaeli Film Festivali" olarak bu yıl, "Liseler Arası" kategorisini de içeriyor. Organizasyonla ilgili konuşan Festival Direktörü, oyuncu ve yönetmen Azer Şelte, "Amacımız gençlerin hayata bakış açılarını değiştirmek ve onların daha farklı perspektiflerden hayata bakmalarını sağlamak. Herkesin sanatçı olduğu değil, ilgilendiği ve ilgilenebildiği bir dünyayı yaratmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bunun için de yeni sinemacılara imkan sağlayan, herkesin kendi düşüncesini, yaşanmışlığını ve duruşunu sergilediği bir festival olarak 5. yılımızda devam ediyoruz" dedi."

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği ile Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği (KOTİSİS) paydaşlığında gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve paneller düzenlenecek.

Ödüller 3 ana kategoride verilecek

Başvurular sinema, tiyatro ve iletişim dünyasından isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Ulusal Uzun Metraj İlk Film Kategorisi'nde En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetmenliği, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri sahiplerini bulacak. Ulusal Kısa Metraj Film Kategorisi'nde En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ödülleri ve Animasyon Kısa Metraj Film Kategorisi'nde ise En İyi Film ödülü verilecek.