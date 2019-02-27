Son Dakika Haberleri: 5. Ktü Savunma Sanayi Günleri

5. Ktü Savunma Sanayi Günleri

1 saat önce

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Savunma Sistemleri ve Teknolojileri Topluluğu tarafından düzenlenen 5. KTÜ Savunma Sanayi Günleri başladı.

5. Ktü Savunma Sanayi Günleri, System.String[]
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Savunma Sistemleri ve Teknolojileri Topluluğu tarafından düzenlenen 5. KTÜ Savunma Sanayi Günleri başladı.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bilim ve sanayinin gelişmesine büyük önem verdiğini söyledi.

Gümrükçüoğlu, Türkiye'de bilim ve sanayinin ilerlemesi için geçmişte çok iyi bütçe ve organizasyonların olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan benim müsteşarlık yaptığım yıllarda başbakandı. Şöyle bir program gerçekleştirdi, hükümetin icracı bakanlıklarının bakan ve müsteşarları, başbakanımızın bizatihi kendisi, üniversitelerimizin rektörleri, ülkemizin ticaret ve sanayi odası başkanları ile üç ayda bir akşama kadar devam eden değerlendirme toplantıları yapılıyordu."

Üniversitelerin ve öğrencilerin geliştirecekleri çalışmalarda en büyük destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Cumhurbaşkanımız bilim ve sanayi için, teknoloji için büyük bir şanstır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:27 Kaynak: AA

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