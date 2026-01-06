5 TL\'lik Tartışma Kanlı Bitti

MANİSA'nın Soma ilçesinde Barış Canbaz, 5 liralık fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada eniştesi C.C. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Soma ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Barış Canbaz, akrabası ve aynı zamanda halasının kocası C.C.'ye ait markete gitti. Canbaz, C.C.'nin her zaman aldığı sigarayı bu kez 5 TL daha pahalı sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada C.C., iş yerindeki av tüfeğiyle Canbaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Canbaz, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan C.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.