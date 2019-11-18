5 ülkeden 30 çevre dostu genç Kızkalesi'nde

Mersin'in Erdemli ilçesi 'Erasmus Gençlik Değişim' projesi kapsamında 5 ülkeden 30 çevre dostu gence ev sahipliği yapıyor.



'Erasmus Gençlik Değişim' projesi kapsamında 5 ülkeden 30 çevre dostu genç, UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi'ne geldi. Gençler çevre bilinci oluşturmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.



Konuyla ilgili bilgi veren proje sorumlusu Uğur Keskin, daha çevre dostu bir dünyayı hedeflediklerini ifade ederek, "European Integration Group ve Future Europe Gençlik Grubu işbirliğiyle Avrupa Komisyonu'nun hibelendirmesiyle burada 5 farklı ülkeden 30 katılımcıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu ülkeler içinde Türkiye, Çekya, Litvanya, Slovenya ve Polonya var. Burada genel olarak insanların çevre üzerinde olumsuz etkilerinin temel nedenleri üzerinde duracağız. Hem de bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çevredeki okullarla da bir dayanışma projesi gerçekleştirmeyi de planladıklarını kaydeden Keskin, 2020 yılında bu projeyle Mersin'de çevre dostluğuna öncülük etmek istediklerini söyledi.



Projeye Slovenya'dan katılan Lena Mljac ise Kızkalesi'nin çok güzel bir yer olduğunu dile getirerek, çevre konusuna ilgi duyduğunu, bu konuda kendisini geliştirmek istediğini ve yeni bir deneyim için projeye katıldığını söyledi. Mljac, "Kızkalesi harika bir yer" dedi.



Litvanyalı Tomas Jenkelevic ise, "Mersin çok güzel bir kent, denizi ve güneşi muhteşem. Burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.



5 ülkeden 30 çevreci genç, Kızkalesi sahilinde gezinti yaptı. - MERSİN