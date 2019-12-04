BA-Works'ün düzenlediği, Uluslararası İş Analizi Enstitüsü IIBA'nın (International Institute of Business Analysis) destek verdiği 5. Uluslararası BAistanbul Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Konferansa "Yeni Nesil İş Analizi" konsepti damga vurdu.

BA-Works Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen her projede insan unsurunun temel alınması gerektiğini vurguladı.

Duyguların gözetilmesi gerekliliğine işaret eden Yayıcı, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada beyaz yakalılar mutsuz. Bu mutsuzluk, hem müşteri memnuniyetini olumsuz etkiliyor hem de projelerimizin başarıya ulaşmasına engel oluyor. Varoluşumuzun bir amaç doğrultusunda temellenmesi gerekiyor. Çalışan insan bir amaç arıyor ve yaptığı işte ancak öyle verimli oluyor. Diğer yandan, müşterilerin herhangi bir markaya bağlanmasında da en önemli motivasyon kaynağı duygular."

Çalışan ve müşterilerinin duygularına hitap eden deneyimler sunan firmaların rekabette öne geçtiklerini belirten Yayıcı, BA-Works olarak iş analizi danışmanlığının ötesinde, insanı ve duyguları temel alan çalışmalar yaparak fark yarattıklarını söyledi.

Şifa, canlanma ve teknoloji beklentilerinin yoğunlukta olduğu çalışmalarından örnekler veren Yayıcı, "nöroestetik" adı altında yapay zeka tarafından gerçekleştirilen ve hedef kitlede çeşitli duyguları domine eden projelerini katılımcılara aktardı.

İş analizi araştırması masaya yatırıldı



IIBA Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ken Fulmer de iş analizi konusunda yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını katılımcılarla paylaşırken, alanda uzmanlaşmanın önemini vurguladı.

Fulmer, şirketlerin güvenlik açıkları, müşterilerin talep ettikleri siber güvenlik ihtiyacını konularına değinirken, veri analizi konusunun geçmişten günümüze daha da önemli hale geldiğini söyledi.

"Müşterileri dinleyin ve inovasyon yapın"

goCX Yönetici Ortağı Michel Stevens ise 5 farklı öyküden yola çıkan "Büyük Sorunları 5 Günde Çözme" kitabından örnekler vererek, günümüzde başarılı olmanın sırlarını katılımcılarla paylaştı.

1960'lı yıllardan beri devam eden kitlesel üretim sürecinde giderek makinelerin iş yaptığı bir dünyaya doğru ilerlendiğini ve insan deneyiminin ıskalandığını belirten Stevens, "Başarılı olmak istiyorsanız müşteriler hayranlarınız, çalışanlarınız ise influencer'larınız olsun." dedi.

"Müşterileri dinleyin ve inovasyon yapın" diyen Stevens, "insanlar için yeni deneyimlerin tasarlanması" kavramı üzerinden öğrenme sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini de söyledi.