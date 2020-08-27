5 yaşında başlayan futbol aşkını, kitaba dönüştürmeye başladı - Son Dakika

5 yaşında başlayan futbol aşkını, kitaba dönüştürmeye başladı

Denizli'de, babası ile 5 yaşında futbol maçına gitmesinin ardından, futbola karşı bir aşkı başlayan Türkçe öğretmenliği mezunu Samet Önder, Türk futbolunda bir ilke imza atmayı planlıyor.

5 yaşında başlayan futbol aşkını, kitaba dönüştürmeye başladı, System.String[]

Denizli'de, babası ile 5 yaşında futbol maçına gitmesinin ardından, futbola karşı bir aşkı başlayan Türkçe öğretmenliği mezunu Samet Önder, Türk futbolunda bir ilke imza atmayı planlıyor.

Yaklaşık bir senedir çalışmalarını sürdürdüğü ve şu ana kadar 30 teknik direktörle görüşen Önder, "Güzel oyun" isimli kitabı için teknik direktörler ile oyun sistemi, oynanışı ve analizi hakkında görüşler almak için destek bekliyor.

Denizli, Pamukkale Üniversitesi Türkçe öğretmenliğinden mezun olan ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Samet Önder, babası ile birlikte gittiği ilk maçtan bu yana futbola ilgisinin çok fazla olmasından dolayı bir kitap yazmaya başladığını ve araştırmalarda bulunduğunu belirtti. Yaklaşık şu ana kadar 30 teknik direktör ve antrenör ile görüştüğü söyleyen, Samet Önder, futbolun çok eskilere dayanan bir tarihi olması ile birlikte Kaşgarlı Mahmut'a ait Divan-ı Lügati't - Türk adlı eserinde "tepük" ismi ile bahsedilen oyunun futbol olduğunu belirtti. Binlerce yıldır futbolun oynanmakta olduğunu ve bu yüzden kitabının ismini "Güzel Oyun" olarak verdiği bir çalışma başlattı. Futbol üzerine akademik olarak oyun sistemi, oyun analizi ve oynanışı ile ilgili herhangi bir kaynak kitap olmadığını belirten Samet Önder, "Yaklaşık bir sene önce başladığım kitap çalışması ile hedeflediğim kapsam öncelikle bu eksikliği gidererek, Türk yazı tarihine bir katkıda bulunabilmektir. Bu amaç doğrultusunda, oyunun sistemsel analizi ve taktik safhası üzerine ülkemizde görev yapmış teknik direktörlerimiz ve antrenörlerimiz ile söyleşiler yaparak hem keyifle okunabilecek bir kitap hem de daha önce oluşturulmamış bir kaynak elde etmek amacındayım. Öncelikle antrenörlerimizin, kariyerlerindeki önemli noktalar, kullanmış oldukları taktiksel dizilimler, oyuncu tercihleri, oyun planları ve sistemleri, çalışma metotları, ekip çalışmaları ve futbol görüşleri üzerine gerekli maç izlemeleri ile analiz çalışmalarını yapmış bulunuyorum" dedi.

"Futbol adına hazırladığım ilklerin bulunacağı bir kitap çalışması olacaktır"

Önder, aldığı notlar ile kendisine yardımcı olan arkadaşlarıyla birlikte antrenörlerle soru-cevap şeklinde söyleşiler aldıktan sonra bu görüşmeleri yazdığını belirtti. Önder, "Güzel Oyun adlı kitabının futbolun ülkemizdeki sistem analizinin incelendiği ilk yazılı kaynak olma amacında ilerleyen bir yazı olmasının yanında yine ülkemizde futbol üzerine emek veren kıymetli antrenörlerimizin görüşlerinin bir bütün halinde bulunacağı da ilk çalışma olacaktır. Futbol adına hazırladığım ilklerin bulunacağı bir kitap çalışması olacaktır" ifadeleriyle anlattı.

"Amacımız Türk futboluna katkı sağlamak"

Genç yazar şu ana kadar yaklaşık 30 teknik direktör ve antrenör görüştüğünü belirterek, "Okan Buruk, Hamza Hamzaoğlu, Yılmaz Vural, Yücel İldiz, Metin Diyadin ve Hakan Kutlu, Zico gibi kıymetli futbol adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Zaman ve malum salgın süreci dolayısıyla daha pek çok kıymetli teknik direktörümüz ile hem irtibat kurma hem de görüşme oluşturma aşamasında sıkıntılar yaşamış bulunuyoruz. Amacımız Türk futboluna katkı sağlamak olduğu ve bu noktada görüşmelerimizi geliştirmek istiyoruz. Kendisine ulaşamadığımız antrenörlerimizden de anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

"Yemyeşil kocaman bir saha ve o gün yaşadığım heyecanı halen yaşıyorum"

Denizlili genç yazar Önder, her şeyin başlangıcının 5 yaşında babası ile birlikte Denizli Atatürk Stadyumu'nda ki hikayesi ile ilgili olarak şunları kaydetti: "İlk gittiğimde, tribünler, stadyum etrafındaki köfteciler, yemyeşil kocaman bir saha ve o gün yaşadığım heyecanı halen yaşıyorum. İlk giydiğim 4 numaralı formayı saklıyorum ve ayağımın top oynarken ilk burkulduğu anı halen hatırlıyorum. Çocukluğumun tüm güzel anıları içerisinde bulunan futbolu, ustalarıyla incelememi sağlayacak heyecanı oluşturan babam Halil Önder'e teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra görüşleriyle kitabımızı şekillendiren kıymetli teknik direktörlerimize ve desteklerini bizden hiç esirgemeyen değerli kişilere çok teşekkür ederim" - DENİZLİ

Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 09:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 5 yaşında başlayan futbol aşkını, kitaba dönüştürmeye başladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu Girdiği evden bilgisayar çalan şüpheli, kısa sürede yakalandı 21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi         
23:09
Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü         
23:08
Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak         
22:00
Manchester United, kaleci Dean Henderson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Manchester United, kaleci Dean Henderson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı         
21:45
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı         
21:37
Chelsea, 50 milyon sterlin karşılığında Ben Chilwell'i kadrosuna kattı Chelsea, 50 milyon sterlin karşılığında Ben Chilwell'i kadrosuna kattı         
21:20
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek 14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek         
20:59
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım         
20:20
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi         
19:12
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti         
19:10
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı         
19:06
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi         
18:55
Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi         
18:34
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti         
18:07
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı         
17:59
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi         
16:31
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi         
16:10
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor         
15:58
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı         
14:44
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor         
14:39
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi         
12:11
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 09:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 yaşında başlayan futbol aşkını, kitaba dönüştürmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei