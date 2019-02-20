5 Yaşındaki Çocuğa Haciz Geldi
25 dakika önce
5 yaşındaki çocuğa haciz geldi Adana'da balkonda odunlarla oynarken aşağı düşürüp otomobile zarar veren 5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi Aile karara itiraz ederken 5 yaşındaki çocuğa haciz işlemi yapıldığını öğrenen anne şok olduklarını söylediADANA - Adana'da balkonda oynadığı...
5 yaşındaki çocuğa haciz geldi Adana
'da balkonda odunlarla oynarken aşağı düşürüp otomobile zarar veren 5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi
Aile karara itiraz ederken 5 yaşındaki çocuğa haciz işlemi yapıldığını öğrenen anne şok olduklarını söyledi
ADANA - Adana'da balkonda oynadığı odunları düşürüp otomobile zarar veren 5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi. Hacizle şok olan aile karara itiraz etti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan
ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde bundan 2 yıl önce meydana geldi. İddiaya göre şimdi 5 yaşında olan Berat Meral 3 yaşındayken annesi Merve Meral 2 katlı evlerinin 2. katında balkonda çamaşır sererken o da odun parçaları ile oynamaya başladı. Bu sırada bir odun çocuğun elinden kaydı. Balkondan düşen odun, yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda aracın kaportası zarar gördü. Araç
sahibi aileyle tartıştıktan sonra polis çağırarak tutanak tutturdu. Şahıs daha sonrada otomobilini götürerek tamir ettirdi, bin 951 lira masrafta sigorta şirketi tarafından ödendi. Sigorta
şirketi bu parayı ödedikten sonra masrafın, zarar veren tarafından karşılanması için mahkemeye başvurdu. Mahkemede faiziyle birlikte bin 991 lira paranın 5 yaşındaki çocuktan alınmasına karar verdi. Bu nedenle olaydan 2 yıl sonra 5 yaşındaki Berat Meral'in adresine haciz ve mahkeme kararı gitti. Ancak aile bu durum karşısında şok olarak karara itiraz etti. Yaşanan olayın tamamen kaza olduğunu söyleyen 2 çocuk annesi Merve Meral (25), "Benim oğlum o zaman 3 yaşındaydı, o yaştaki bir çocuk bilerek hiç bir şeye zarar vermez. Bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok. Odunlar kayıp aşağı düştü. Biz bu karara bir anlam veremiyoruz bu nedenle itiraz ettik. 5 yaşındaki çocuğa haciz gelir mi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: İHA
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