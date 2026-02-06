5 Yaşındaki Eda’nın Ölümünde 10 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
5 Yaşındaki Eda’nın Ölümünde 10 Sanığa Hapis Cezası

06.02.2026 16:54
Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne neden olan 10 sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece'de sahil parkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ görevlisi tarafından yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Ali Sukas, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, 4 bin 500 çalışanı olan bir şirketin genel müdürü olduğunu, kendi yetkisi altında 53 birim yöneticisi bulunduğunu, onların da yetkisi altında başka insanların çalıştığını söyledi.

Bilirkişi raporu hazırlanırken saha çalışmalarının dikkate alınmadığını savunarak, rapordaki aleyhine olan hususları kabul etmediğini ifade eden Sukas, "Soyut kavramlar üzerinden bir sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Olayı öğrenince yapılması gerekenleri yaptım. Benim sorumluluğum genel demetim ve gözetimle ilgilidir. Yaşanan olaylarla ilgili her şey genel müdüre haber verilmez. Sahadaki ekiplerimiz bunlar için vardır." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, olayla ilgisi olmadığını, kazı çalışması yapılan yerde diğer sanıkların iddia ettiği gibi diz boyu su bulunmadığını ve kayıtlarda bunun belli olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörlüğü yapan Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş'i "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

Hakim ayrıca, tüm sanıkların asli kusurlu olduğuna hükmetti.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan 2024'te 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, Eda Nur Gezer "maktul", annesi Nurcan Gezer ile babası Emrah Boduk "müşteki" olarak yer almıştı.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörlüğü yapan Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan, 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden S.Y. hakkındaki soruşturmanın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

