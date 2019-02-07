Son Dakika Haberleri: 50 gemi daha geliyor!

50 gemi daha geliyor!

18 dakika önce

Kruvaziyer turizminde yükseliş başlıyor.

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Kruvaziyer turizminde yükseliş başlıyor. 2018'de 250 gemi ve 220 bin yolcu ile dip yapan sektörde, bu yıl 300 gemi ve 300 bini aşkın yolcu bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05 

Ekonomi
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