50 gemi daha geliyor!
18 dakika önce
Kruvaziyer turizminde yükseliş başlıyor.
Kruvaziyer turizminde yükseliş başlıyor. 2018'de 250 gemi ve 220 bin yolcu ile dip yapan sektörde, bu yıl 300 gemi ve 300 bini aşkın yolcu bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05
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