52. Uluslararası Şiir İkindileri, Sanatseverleri Manisa'da Buluşturdu

(MANİSA) - İlki 1985 yılında düzenlenen Uluslararası Şiir İkindileri, 52'nci kez Manisa'da sanatseverlerle buluştu. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra yeniden canlandırılan etkinlik, Türkiye'den ve dünyadan şairleri Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda bir araya getirdi. Etkinlikte oyuncu ve yazar Ercan Kesal'a "Dionysos Sanata Emek Ödülü"; şair, romancı ve edebiyat eleştirmeni Veysel Çolak'a ise "Dionysos Şiir Ödülü" verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Şiir İkindileri, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun girişimleriyle bahar döneminde uzun bir aradan sonra yeniden hayata geçirilmişti.

Bu yıl "güz" temasıyla 52'ncisi düzenlenen buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve eşi İlkgün Şen Nurlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın ile çok sayıda bürokrat, şair ve sanatsever katıldı.

Salihli'de gerçekleşen etkinlik, ressam Hülya Ersezgin tarafından hazırlanan sergiyle sanatseverlere kapılarını açtı. Sergi, katılımcılar tarafından gezildikten sonra tiyatro salonundaki şiir dinletisine geçildi. Dinleti, geçirdiği bir kaza sonucunda vefat eden Başkan Zeyrek'in anısını yaşatmak adına, onun yer aldığı videonun gösterimiyle başladı.

Özgür Özel'den Şiir İkindileri'ne destek mesajı

Programın sunucusu, şair ve yazar Tuğrul Keskin, etkinliğe destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği mesajı katılımcılara okudu. Özel'in mesajında, "Şiiri, bilgiyi, dostluğu, kardeşliği ve kültürümüzü bir araya getirdiğimiz 52. Uluslararası Salihli Şiir İkindileri'ne katılamadığım için çok üzgünüm. Sanatın birleştirici gücüyle birçok kıymetli sanatçımızı buluşturan bu güzel etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu etkinliğin, sanatın ve dostluğun ışığında nice İkindi Buluşmaları'na vesile olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

"Cemal Süreya'nın 'Şiirin Başkenti Manisa' ifadesi bizlere onur veriyor"

Dutlulu, Türk edebiyatının usta ismi Cemal Süreya'nın "Şiirin Başkenti Manisa" ifadesine dikkati çekerek bu cümlenin kendilerine onur verdiğini belirtti. Dutlulu, kültür ve sanat faaliyetlerindeki geçmişteki ihmallere değinerek, "2019 yılında Akhisar Belediye Başkanı olduğumda, tıpkı Salihli'deki 10 yıllık ara gibi, ilçemizde de 15 senelik kültürel bir boşluk olduğunu fark ettim. Aydın insanlar belediyelerle ortak çalışma yapmaktan uzaklaştırılmıştı. Oysa Manisa genelinde kültür ve sanatın lokomotifi her zaman Salihli ve Akhisar olmuştur. Ne yazık ki ilçelerimizin bu kültürel özellikleri bilinçli olarak köreltilmeye çalışılıyordu" dedi.

Göreve geldiklerinde bu anlayışı değiştirdiklerini vurgulayan Dutlulu, "Yaptığımız tiyatrolar, konserler, sanat kursları ve kültürel aktiviteleri artırarak bu duruma son verdik. Bugün burada toplanan bu büyük kalabalık, Cemal Süreya'nın 'Şiirin Başkenti Manisa' ifadesinin ne kadar yerinde olduğunu açıkça gösteriyor. Şiirin, sanatın ve kültürün ışığını Manisa'nın her köşesine taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şairleri tek çatı altında toplayan programın ev sahibi Nurlu da şunları söyledi:

"Ferdi Zeyrek'le unutulmayacak bir kardeşliği bölüşmüştük"

"Merhum Başkan'ımız Ferdi Zeyrek'le unutulmayacak bir kardeşliği bölüşmüştük. Salihli Şiir İkindileri'nin yeniden yapılması kararını nasıl sevinçle karşıladığını çok iyi biliyorum. İkimiz de çok iyi biliyorduk ki Salihli Şiir İkindileri, bölgenin marka olan etkinliklerinden biridir ve mutlaka yaşatılmalıdır. Bu etkinliğe Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermesi, İkindilerin kaldığı yerden aynı güç ve güzellikle yeniden başlamasına paha biçilmez bir katkı sağladı. Ferdi Başkan görevi aldığı andan itibaren yalnızca Salihli'de değil, Manisa'nın bütün ilçelerinde ne kadar kültürel değer, festival, folklör ve sanat etkinliği varsa onları büyük bir özveriyle yeniden canlandırmaya çalıştı. Bugün bizler onun çabasını bir emanet gibi devralıyoruz. O, bu yıl Mayıs'ta yapılan bahar ikindisini izleyemedi. Ama bizler, bu yılki güz ikindisini onun gözleriyle izleyecek, onun yüreğiyle seyredeceğiz. Tıpkı onun Manisa'yı, Salihli'yi ve Manisa'daki tüm ilçeleri sevdiği gibi seveceğiz."

Oyuncu Ercan Kesal, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 1978 yılında girmiştim. Seksenli yıllarda Salihli Şiir İkindileri'nden haberdardım. O yıllarda gıpta, sevgi ve hevesle takip ettiğimi hatırlıyorum. Salihli'ye dair neler yapıldığını, şiir buluşmalarını başlatan rahmetli Salihli Belediye Başkanı Zafer Keskiner'in nasıl bir işi hayata geçirdiğini izlediğim, merak ettiğim ve çok sevdiğim bir etkinlikti" diye konuştu.

"Dinoysos Ödülleri" sahiplerini buldu

Etkinlikte, sanat ve edebiyat dünyasının iki önemli ismine prestijli ödüller takdim edildi. 52. Uluslararası Şiir İkindileri kapsamında ünlü oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Ercan Kesal'a "Dionysos Sanata Emek Ödülü"; şair, romancı ve edebiyat eleştirmeni Veysel Çolak'a ise "Dionysos Şiir Ödülü" verildi. Etkinliğe katılarak şiirlerini sanatseverler için seslendiren Ümit İnatçı, Marius Chelarıu, Anastasiya N. Stoeva, Hakkı Zariç, Rona Aslan, Süreyya Akçay, Eren Aysan, Duygu Kankayıtsın, Ünal Ersözlü, Hasan Ulaş, Hakkı Avan ile çellist Adasu Akın ve ressam Hülya Ersezgin'e ise plaket takdiminde bulunuldu.

Etkinliğin son bölümünde, çellist Akın verdiği konserle gönüllere dokunurken, tiyatro sanatçısı Nazan Kesal'ın, Füruğ Ferruhzad'ın yaşam öyküsünü anlatan "Yaralarım Aşktandır" adlı eserini sahnelemesi büyük beğeni topladı.