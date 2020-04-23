54 kursiyer, "Silifke'nin Yoğurdu" ile 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Genel 54 kursiyer, 'Silifke'nin Yoğurdu' ile 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

54 kursiyer, "Silifke'nin Yoğurdu" ile 23 Nisan'ı kutladı

6 saat önce

54 kursiyer, "Silifke'nin Yoğurdu" ile 23 Nisan'ı kutladı Öğretmen, öğrenci, memur, çiftçi, işadamı, ev hanımının da aralarında bulunduğu 54 kursiyer, evlerinde aynı anda "Silifke'nin Yoğurdu" türküsünü oynayıp kayıt aldı, videolar klip haline dönüştürüldü Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan...

54 kursiyer,

54 kursiyer, " Silifke'nin Yoğurdu" ile 23 Nisan'ı kutladı

Öğretmen, öğrenci, memur, çiftçi, işadamı, ev hanımının da aralarında bulunduğu 54 kursiyer, evlerinde aynı anda "Silifke'nin Yoğurdu" türküsünü oynayıp kayıt aldı, videolar klip haline dönüştürüldü

MERSİN - Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan ve karantina günlerinde evlerinde kalan, içerisinde emekli, çiftçi, memur ve ev hanımından oluşan Silifke Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Grubu üyesi 54 kişi, dünyaca ünlü "Silifke Yoğurdu" türküsünü evlerinde oynayıp video çekerek klip oluşturup, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Korona virüs ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle Silifke Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Büyükler Grubu, çalışmalarını Silifke Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Eğitmeni, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Araştırma Kurulu Üyesi ve Hakemi Mustafa Kemal Ateş'in organizesi ile evlerinde sürdürdüler. Halk oyunlarına gönül vermiş kursiyerler 20 ile 60 yaş aralığında emekli, çiftçi, memur, öğretmen, işadamı, esnaf, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinden oluşuyor.

Eğitmen Kemal Ateş, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ithafen 54 kursiyerine evlerinde aynı anda dünyaca ünlü "Silifke'nin Yoğurdu" türküsünü oynatıp kayıt altına aldırdı. Kayıt altına alınan videolar Kemal Ateş organizesi ile klip haline dönüştürüldü.

Türkü sonrası 54 kursiyer hep birden sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdiler

Kemal Ateş, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ithafen bu klibi hazırladıklarını belirterek, "23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Silifke Halk Eğitimi Merkezi Büyükler Halk Oyunları kursiyerleri olarak büyük bir gurur ile kutluyoruz. Bu etkinlik, tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde #EvdeKalTürkiye sloganıyla #EvdeKalanSilifke'liler olarak, organize edilmiştir. Başta Silifke Kaymakamımız Ersin Emiroğlu, Milli Eğitim Müdürümüz Şerafettin Çiftçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Halil İbrahim Ateş'e bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, Silifkeliler olarak Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı ve tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz" diye konuştu.

23 Nisan, Silifke, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:45 Kaynak: İHA

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