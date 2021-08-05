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54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış olarak bulundu - Son Dakika

54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış olarak bulundu

05.08.2021 10:31
54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış olarak bulundu, System.String[]

Karabük'te yaşanan olayda oturduğu apartmanın bodrum katına inen bir şahıs, 54 yaşındaki taksi şoförünü tavana iple asılı olarak buldu. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 55. Nolu Sokak'ta bulunan İrşat Apartmanında meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, apartmanda oturan bir vatandaş, bodrum katına indiği sırada İrfan Erper (54) isimli şahsı tavana iple asılı halde gördü.

54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış halde bulundu

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Şahsın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri apartmana şerit çekerek önlem alırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erper'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Erper'in taksi şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış halde bulundu
54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış olarak bulundu

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Karabük, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış olarak bulundu - Son Dakika


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