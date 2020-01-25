54 yıldır eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 54 yıldır eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyor - Son Dakika

54 yıldır eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyor

6 saat önce

Sinoplu 69 yaşındaki heykeltıraş Eşref Baş, 54 yıldır eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyor.

Sinoplu 69 yaşındaki heykeltıraş Eşref Baş, 54 yıldır eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyor.

Sinoplu 69 yaşındaki heykeltıraş Eşref Baş, birçok projesinin olduğunu belirterek, "Tam 54 yıldır bu işin içindeyim. 54 yılın 30 küsur yılında seramik ile uğraştım. Geri kalan 8 yılını heykelle, diğer kısımlarında ise resim ve grafik yaptım. Öğretmen okulunun 3. sınıfından itibaren resim seminerine, İstanbul'a özel yetenekli öğrenci olarak ayrıldım. Orada resim semineri bölümünde okudum. Daha sonra güzel sanatlar yüksekokulunu kazandım. 4 yıllık bir eğitimle orayı bitirdim. Askerliğimde de bu işle meşgul oldum. Sonra seramik imalatı yapmaya başladım. Arkasından Kanada'da sanatçılık yaptım. Orada da başarılı bir dönemim geçti. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Döndüğümden bu yana da heykellerle meşgulüm. En büyük projem Samsun'daki Doğupark'ta bulunan Atatürk'ün sahile çıktığı yerdeki 64 metre uzunluğundaki ve 3 buçuk metre enindeki seramik panosudur. O seramik olması açısından da belki de dünyada en büyüktür. Şuan halan orada. Kurtuluş Savaşı'nı içeren bir çalışmadır. Her gün canlı, daha iştahlı ve kendimi geliştirmiş olarak devam ediyorum. Bu işte emeklilik yok. Köyde yaptırdığım evime de bir atölye yaptırıp orada sanatıma devam etmek istiyorum" dedi.

(Mustafa Usta/İHA)

54 yıldır eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyor

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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