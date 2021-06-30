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543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI - Son Dakika

543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

30.06.2021 20:43

TUNCELİ'de, ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21) soruşturmasında, 543 gündür sonuç alınamadı.

TUNCELİ'de, ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21) soruşturmasında, 543 gündür sonuç alınamadı. Ailesi, Gülistan'ın akıbetini öğrenmek için Tunceli Adliyesi'nin önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminde, anne Bedriye Doku fenalık geçirdi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 sabahı ayrılmasının ardından, kendisinden 543 gündür haber alınamıyor. Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında, Doku'ya ait hiçbir ize rastlanılmayınca, suda aramalar durdurulmuştu. Gülistan Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Tunceli'ye gelerek kızlarının bulunabilmesi ve dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Z.A.'nın tutuklanması için adliye önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eylemine kentteki kadın platformu temsilcileri de destek verdi. Oturma eyleminde anne Bedriye Doku fenalık geçirdi.

'21 YAŞINDAKİ GENCECİK KIZ KARDEŞİM NEREDE'

Gülistan Doku'nun akıbetini soran abla Aygül Doku, Ben bu ülkede insanım diyene soruyorum. Benim 21 yaşındaki gencecik kız kardeşim nerede Bu ülkede bu sorunun cevabını verecek tek bir Allah'ın kulu yok mu Bize bu acıları yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Gülistan'ın annesinin feryadının özetini size söyleyeyim; Bir anne tam 543 gündür bu durumda. Sadece kız kardeşimin akıbetini öğrenmek istiyoruz. Kaybolmadan önceki gece Z.A. tarafından darbedildi, araca bindirilmeye çalışıldı ve sabah o adamla görüştükten sonra, sırra kadem bastı. Z.A.'nın üvey babası E.Y., sosyal medya hesabında bana yüklenmeye çalışınca, ben onu şikayet ettim. Şikayet üzerine, yeni Vali Mehmet Ali Özkan, soruşturma başlattı. Soruşturmada bir şey fark edildi. Rize Emniyet Müdürünü öldüren polisi, E.Y. övüyor. Bu fark edilince de görevden alınıyor. Bu demek oluyor ki, Vali Tuncay Sonel döneminde, Z.A. ve ailesi soruşturulmadı dedi.

543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI
543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI
543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI
543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI
543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI
543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI
543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI
543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

Munzur Üniversitesi, Oturma Eylemi, Tunceli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 543 GÜNDÜR KAYIP GÜLİSTAN'IN AİLESİ TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI - Son Dakika


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