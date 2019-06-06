Son Dakika Haberleri: 55'inci Uluslararası Kiraz Festivali'nin meşalesi yakıldı
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55'inci Uluslararası Kiraz Festivali'nin meşalesi yakıldı

1 saat önce

55'inci Uluslararası Kiraz Festivali'nin meşalesi yakıldı Bu festivalde her şey var Traktör, akrobasi ekibi, paraşütçüler Tekirdağ sokakları renkli görüntülere sahne olduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 55.

55'inci Uluslararası Kiraz Festivali'nin meşalesi yakıldı
Bu festivalde her şey var
Traktör, akrobasi ekibi, paraşütçüler
Tekirdağ sokakları renkli görüntülere sahne oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 55. Uluslararası Kiraz Festivali Kapsamından düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde cadde boyunca yoğun kalabalıklar oluştu. Yürüyüşe çiftçiler traktörleri ile yerden destek verirken, Türk Hava Kurumunun paramotor paraşütçüleri de yürüyüşe havadan destek verdi.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında kortej yürüyüş düzenlendi. Köprübaşı mevkiinde başlayan yürüyüş yüzlerce vatandaşın katılımı ile sokaklarda yoğun kalabalıklar oluştu. Yürüyüş boyunca açılan Türk bayrakları ve akrobasi ekiplerinin gösterileri Süleymanpaşa sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe çiftçiler traktörleri ile yerden destek verirken, Türk Hava Kurumunun paramotor paraşütçüleri de yürüyüşe havadan destek verdi.
Sokaklarda görkemli görüntülere sahne olan yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde sona erdi. Daha sonra Valilik önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
"Canlandırabileceğimiz güzel bir kiraz festivali organize etmek istedik"
Festivalde gerçekleşen kortej yürüyüşünden sonra konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "55. Kiraz Festivalimizin açılış törenine hoş geldiniz. Biliyorsunuz 2 aylık süreçte göreve geleli, bu iki aylık süreç içerisinde kiraz festivali ile ilgili yoğun çalışmalar içerisine girdik. Kendi örf ve adetlerimizi yaşatabileceğimiz, kendi geleneklerimizi tekrardan canlandırabileceğimiz güzel bir kiraz festivali organize etmek istedik. Bu doğrultuda Süleymanpaşa'daki arkadaşlarımızla birlikte güzel çalışmalar yaptık. Çok şükür buraya kadar kazasız belasız geldik. İnşallah Pazar akşamına kadar coşkuyla kutlanan güzel bir festival olsun" dedi.
55. Kiraz Festivalinin meşalesi yakıldı
Başkan Yüksel'in konuşmalarının ardından yürüyüşe eşlik eden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Başkan Yüksel tarafından 55. Kiraz Festivalinin meşalesi yakılarak güvercinler havaya salındı.
55'inci Uluslararası Kiraz Festivali'nin meşalesi yakıldı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Süleymanpaşa, Kiraz, Genel
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