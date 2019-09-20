Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
Son Dakika Güncel Haber

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

1 saat önce

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahütnamesi'ne imza atarak sinema sektöründe cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürdürülen 5050×2020 hareketinin desteklendiği açıklandı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru, System.String[]

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahütnamesi'ne imza atarak sinema sektöründe cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürdürülen 5050×2020 hareketinin desteklendiği açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde başlayan ve kısa sürede Venedik, Berlin ve Toronto gibi dünya festivallerinin yanı sıra Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi isimlerin de destekçisi olduğu 5050×2020 hareketine altın portakalda da dikkat çekileceği kaydedildi.

Sinemadaki kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla bu yıl Cahide Sonku Ödülü'nün verileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi'nin imzalandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin idari direktörü Cansel Tuncer, cinsiyet eşitliğinin mümkün olduğu bir dünyaya inandıklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun çağrısıyla kadınlara yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planını imzaladığını aktaran Tuncer, 5050×2020 hareketini desteklemekten gurur duyduklarını belirtti.

Tuncer, hareketin yönetmenlerin yüzde 96'sının erkek olduğu sinema sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak olduğunu ve 2020 yılına kadar bu oranı yüzde 50'ye çekmenin amaçlandığını bildirdi.

Film Festivali, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da otobüs şoförü yaşlı çifti tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı
Öldürülen minik Leyla'nın baba zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde Bakan Pakdemirli: Pendik'deki orman yangınında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]