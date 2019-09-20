56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahütnamesi'ne imza atarak sinema sektöründe cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürdürülen 5050×2020 hareketinin desteklendiği açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde başlayan ve kısa sürede Venedik, Berlin ve Toronto gibi dünya festivallerinin yanı sıra Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi isimlerin de destekçisi olduğu 5050×2020 hareketine altın portakalda da dikkat çekileceği kaydedildi.

Sinemadaki kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla bu yıl Cahide Sonku Ödülü'nün verileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi'nin imzalandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin idari direktörü Cansel Tuncer, cinsiyet eşitliğinin mümkün olduğu bir dünyaya inandıklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun çağrısıyla kadınlara yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planını imzaladığını aktaran Tuncer, 5050×2020 hareketini desteklemekten gurur duyduklarını belirtti.

Tuncer, hareketin yönetmenlerin yüzde 96'sının erkek olduğu sinema sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak olduğunu ve 2020 yılına kadar bu oranı yüzde 50'ye çekmenin amaçlandığını bildirdi.