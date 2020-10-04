57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Kar Kırmızı" seyirciyle buluştu - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, yarışma filmlerinden "Kar Kırmızı"nın gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde, davetliler ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeyle alana alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan açık hava sahnesinde, Atalay Taşdiken'in yönettiği "Kar Kırmızı" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmen Taşdiken ile oyuncular Mustafa Usta, Özge Gürel, Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk, gösterim öncesi seyirciyi selamladı.

Eserini, çekimler sırasında kaybettiği annesi Kezban Taşdiken'e atfeden Atalay Taşdiken, rol alan oyuncuların da filmi ilk kez izleyeceğini söyledi.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisindeki "Kar Kırmızı" filminin gösteriminin ardından, davetliler oyuncuları bir süre ayakta alkışladı.