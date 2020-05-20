58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı

KAYSERİ - Kayseri'de korona virüs tespit edilen ailenin oturduğu apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi üzerinde yaşayan 7 kişilik aile, rahatsızlanarak hastaneye gitti. Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından korona virüs testi pozitif çıkan ailenin yaşadığı apartman ve çevresindeki 5 apartmanı karantinaya aldı. Test sonuçları pozitif çıkan aile hastanede tedavi altına alındı.

Aynı cadde üzerinde 58 kişinin yaşadığı 6 apartmanın giriş ve çıkışları şerit çekilerek giriş ve çıkışlara kapatılarak, 14 günlük karantina sürecine alındı.