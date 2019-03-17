Son Dakika Haberleri: 59 Yaşındaki Adam Darp Edilerek Öldürüldü

59 Yaşındaki Adam Darp Edilerek Öldürüldü

7 dakika önce

Adana'da bir kişi tartıştığı kişi veya kişilerce dövülerek öldürüldü.

59 Yaşındaki Adam Darp Edilerek Öldürüldü, System.String[]
Adana'da bir kişi tartıştığı kişi veya kişilerce dövülerek öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Cevdet Karakaya, tartıştığı kişi veya kişilerce darp edilmeye başladı. Karakaya öldüresiye dövülüp sokak ortasında bırakıldı. Yerde kanlar içerisinde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karakaya'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Karakaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:20 Kaynak: İHA

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