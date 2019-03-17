59 Yaşındaki Adam Darp Edilerek Öldürüldü
7 dakika önce
Adana'da bir kişi tartıştığı kişi veya kişilerce dövülerek öldürüldü.
Adana
'da bir kişi tartıştığı kişi veya kişilerce dövülerek öldürüldü.
Olay, Seyhan
ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi
'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Cevdet Karakaya
, tartıştığı kişi veya kişilerce darp edilmeye başladı. Karakaya öldüresiye dövülüp sokak ortasında bırakıldı. Yerde kanlar içerisinde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karakaya'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Karakaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:20 Kaynak: İHA
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