5G ile Dijital Dönüşüm Hızlanacak

5G ile Dijital Dönüşüm Hızlanacak
15.01.2026 12:22
BTK Başkanı Karagözoğlu, 5G'nin Türkiye'deki dijital dönüşümü hızlandıracağını açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G ile uyumlu hale gelen altyapılarla Türkiye'nin dijital dönüşümünün daha da hızlanacağını belirterek, "5G ile dijital dönüşüm ivme kazanacak, altyapı ve rekabet avantajı oluşacak." dedi.

"Vodafone Business Tech Connect Ankara" etkinliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy'un katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.

Karagözoğlu, burada yaptığı konuşmada, 1980'lerde analog çağla başlayan teknolojik gelişim serüveninin yıllar içinde köklü teknolojik yenilikler getirdiğini belirterek, yaşanan bütün gelişmelerin 5G'yi oluşturduğunu söyledi.

5G için geri sayımın başladığına dikkati çeken Karagözoğlu, "Yüksek veri kapasitesi, hızı ve aynı anda milyonlarca cihazın bağlantısını mümkün kılacak altyapısıyla 5G, kamu hizmetlerinden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar pek çok alanda dijital bir dönüşümün temsilcisi olacak. 5G'nin getireceği avantajları deneyimleyecek olmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Karagözoğlu, 5G ile verimlilik ve üretkenliğin en üst seviyelere ulaşacağını ve veri iletişiminin hızlanacağını dile getirerek, pek çok alanda kilidi açacak olan anahtarın da bu olduğunu bildirdi.

Akıllı hale gelen tüm cihazlarda 5G'nin dokunuşlarının deneyimleneceğini vurgulayan Karagözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şüphesiz ki bunun en önemli izlerini haberleşme ve altyapı alanında göreceğiz. 5G yetkilendirme ihalesi ile yeni Türkiye'nin yeni iletişiminin en büyük adımını attık. Bu süreçte Vodafone Türkiye de geçiş için altyapısal temelini oluşturdu. 5G ile uyumlu hale gelen altyapılarla artık ülkemizin dijital dönüşümü daha da hızlanacak. 5G ile dijital dönüşüm ivme kazanacak, altyapı ve rekabet avantajı oluşacak."

Karagözoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olan 5G'yi dijital egemenlik, ekonomik bağımsızlık ve 2053 hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak gördüklerine dikkati çekerek, bu adımları atarken en önemli kırmızı çizgilerinin yerli ve milli üretim olduğuna işaret etti.

4,5G şebekelerinde belirlenen yerlilik oranının yüzde 45'i geçerek yüzde 52 seviyesine ulaştığını belirten Karagözoğlu "5G ile de yerlilik oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak biz burada yüzde 60'ları da aşacak güçteyiz. Çünkü biz bu ülkenin potansiyeline inanıyor, attığımız her adımı sağlam bir iradeyle atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"81 ilin tamamında 5G'yi müşterilerimize ulaştıracağız"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy da şirketin Avrupa ve Afrika'nın en büyük telekom ve teknoloji şirketlerinden olduğunu belirterek, 60 ülkede faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Şirketin 2026'da ülkedeki 20. yılını kutlayacağını ifade eden Aksoy, Cumhuriyet tarihindeki en büyük iki uluslararası doğrudan yatırımından birisinin Vodafone olduğuna işaret etti.

Aksoy, Türkiye'yi geliştirme ve dijital dönüşüme katkı sağlama bakış açısıyla ülkeye bugüne kadar reel değeri 480 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sadece son 5 yılda şebekemizin performansını artırmak için 80 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve kapasitemizi 5 yılda 3 katına çıkardık. Bugün Türkiye'de yıllık 50 milyar liralık bir satın alma kapasitemiz var. 1200'ün üzerinde tedarikçiyle çalışıyoruz ve yaklaşık 6 binin üzerinde de satış noktamız var. Yaklaşık 40 bin kişiye doğrudan veya dolaylı olarak da istihdam sağlıyoruz."

Yerli ve milli ürün ekosisteminin oluşmasına oldukça önem verdiklerini bildiren Aksoy, bugün itibarıyla Vodafone Türkiye'nin satın alımlarında yerlilik oranının yüzde 50'yi aştığını söyledi.

Aksoy, şirketin Türkiye'de 2,1 milyon KOBİ'nin ve 6 bin büyük kurumun teknoloji ortağı olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kurumların büyümesine ve ülkemizin büyümesine de katkıda bulunuyoruz. Başta yapay zeka olmak üzere içinden geçtiğimiz dönemde, tabii, hızlı bir dönüşüm paradigması var. Bu paradigmada da yine global tecrübemizi yerel tecrübemizle birleştiriyoruz ve lider olmayı hedefliyoruz. Yapay zeka artık sadece bir verimlilik aracı değil, iş yapış şekillerini dönüştüren stratejik bir güç. Vodafone olarak biz de bu dönüşümde yön veren bir kurum olmayı hedefliyoruz. Sistemlerimizde bugün 100'den fazla yapay zeka modeli çalışıyor. Önümüzdeki günlerde İzmir'de Damac Digital ortaklığıyla 100 milyon dolarlık bir yatırımla yeni bir veri merkezi açıyoruz. "

Vodafone Türkiye'nin çalışmaları, deprem bölgesindeki atılımları ve ülkeye sağladığı katma değerlere ilişkin de konuşan Aksoy, teknolojik dönüşüm anlamında 2026 yılının çok önemli olacağını vurguladı.

1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisinin Türkiye'de uygulamaya alınacağını anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak global tecrübemizle ve yerel uygulama gücüyle ve sağlam altyapımızla bu dönüşüme dünden hazırız. Vodafone grubunun bugüne kadar dünyada yaptığı en geniş 5G lansmanını Türkiye'de yapacağız. 1 Nisan itibarıyla 81 il ve 922 ilçenin tamamında 5G'yi müşterilerimize ulaştıracağız. Sahip olduğumuz bu global bilgi ve birikimi ve ölçeği Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olması için kullanmayı ve Türkiye'yi dönüştürmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

