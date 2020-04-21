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5G teknolojisinin koronavirüsü yaydığı iddiaları baz istasyonlarına saldırıları arttırdı
6 saat önce
Son haftalarda sosyal medyada hızla yayılan ancak bilim insanlarının saçmalık, zırva ve safsata olarak tanımladığı komplo teorisine göre, 5G teknolojisi, koronavirüsün yayılmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle baz istasyonlarına yönelik saldırılar da artmış durumda
Son haftalarda sosyal medyada hızla yayılan ancak bilim insanlarının 'saçmalık, zırva ve safsata' olarak tanımladığı komplo teorisine göre, 5G teknolojisi, koronavirüsün yayılmasına katkı sağlıyor.
Salgının 5'inci nesil dalgalarla yayıldığı yönündeki teoriye inananlar Avrupa genelinde ardı ardına baz istasyonlarına ve telekom altyapısına saldırılar gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:54
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