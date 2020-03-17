6,5 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 6,5 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

6,5 litre sahte alkol ele geçirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik yapılan operasyonla 6,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

6,5 litre sahte alkol ele geçirildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik yapılan operasyonla 6,5 litre sahte alkol ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi ve ilçelerde kaçak ve sahte alkol satışına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu, Sandıklı ilçesinde bir iş yerinde kaçak ve sahte alkol ürünlerinin olduğu ve satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 6,5 litre sahte alkol, 1 adet 50 Cl kaçak viski, 1 adet anason özü, 58 adet alkol üretimi ve satış arzında kullanılan şişe ele geçirildi. Olayda, 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:15 Kaynak: İHA
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