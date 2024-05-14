Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu - Son Dakika
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Ekonomi

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın BDDK Başkanı olarak atanacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada "Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz" denildi.

14.05.2024 12:41  Güncelleme: 12:56
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Bugün bazı internet haber sitelerinde "Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti" başlığıyla bir haber yayınlandı. Haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı BDDK'nın başına getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna ettiği öne sürüldü.

"MÜDÜRLER GÖREVLERİNDEN ALINACAK" İDDİASI

Büyük ses getiren haberin devamında ise; Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Halkbankası Genel müdürü Osman Arslan'ın görevlerine devam edeceği, Exim Bank Genel Müdürü ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akbel ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın ise görevlerine son verileceği öne sürüldü.

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu

İDDİALAR KESİN BİR DİLLE YALANLADI

İddialarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. İddiaları yalanlayan bakanlık, masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini istedi.

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu

İDDİALAR İÇİN "UYDURMADIR" DENİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür. Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Ekonomi Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bedir arslan: uydurma ise o haberi yapana gerekli cezai işlemi oygulayın 1 0 Yanıtla

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