6,5 yıl sonra final kaybetti

Beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, üç Premier League şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, bir Serie A şampiyonluğu, Euro 2016 şampiyonluğu, Süper Kupa’lar, yerel kupalar... Cristiano Ronaldo, tarihin bireysel olarak en başarılı futbolcularından biri olmasının yanı sıra kupa kazanma konusunda da futbol tarihinin en iyilerinden biri. Üstelik çıktığı finallerden kupayla ayrılmakta pek sıkıntı yaşamıyor.

Ancak dün akşam Juventus ile Lazio arasında, Suudi Arabistan’da oynanan İtalya Süper Kupa maçında kazanan tarafın Ronaldo’nun takımı Juventus değil, son İtalya Kupası şampiyonu Lazio olması; Ronaldo’nun finallerde kazanma alışkanlığını sekteye uğrattı. Ronaldo, dünkü maçtan önce ona kupa getirecek bir maçta en son 2013 yılının mayıs ayında mağlup olmuştu.

Cristiano Ronaldo, son olarak finallerde Mayıs 2013’te, o zamanki takımı Real Madrid’in İspanya Kral Kupası finalinde Atletico Madrid’e 2-1 yenilmesiyle mağlup olan tarafta yer almıştı. CR7, o günden düne kadar çıktığı 12 finalde de kazanan takımın bir parçasıydı.

Ronaldo’nun kazandığı finaller ve o finallerdeki gol&asist performanslarını aşağıdaki tabloda görebiliriz.

Yıl

Takımı

Organizasyon

Finaldeki rakip

Skor

Gol

Asist

2014

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid

4-1

1

1

2014

Real Madrid

Avrupa Süper Kupa

Sevilla

2-0

2

-

2014

Real Madrid

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

San Lorenzo

20

-

-

2016

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid

1-1 (Normal süre ve uzatmalar)

-

-

2016

Portekiz

Avupa Şampiyonası

Fransa

1-0

-

-

2016

Real Madrid

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Kashima Antlers

4-2

3

-

2017

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Juventus

4-1

2

-

2017

Real Madrid

Avrupa Süper Kupa

Manchester United

2-1

-

-

2017

Real Madrid

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Gremio

1-0

1

-

2018

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Liverpool

3-1

-

-

2018

Juventus

İtalya Süper Kupa

Milan

1-0

-

-

2019

Portekiz

Uluslar Ligi

Portekiz

1-0

-

-