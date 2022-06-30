6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı

30.06.2022 16:13

6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı Kazada hayatını kaybeden bebek toprağa verildi Denizli'nin Tavas ilçesinde çocuklarının dikkatini dağıttığı için kontörlünü kaybeden annenin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6...

6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı

Kazada hayatını kaybeden bebek toprağa verildi

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde çocuklarının dikkatini dağıttığı için kontörlünü kaybeden annenin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 aylık bebek toprağa verildi. Bebekten geriye neşeli görüntüler ve annesiyle olan fotoğraflar kaldı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iş bitimi sonrası dükkandan eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesine doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki 20 P 2260 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Yunus D., babası Halil İbrahim D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa Ali E.'yi yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Eda Nur E.'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada annenin çocuklarının dikkatini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından 6 aylık bebek Eda Nur E. defnedilmek üzere Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesine getirildi. Burada camide kılınan cenaze namazının ardından bebeğin cansız bedeni gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne ve baba Yusuf E. ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları sakinleştirerek onları yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden bebekten geriye ise neşeli görüntüler ve annesiyle olan fotoğrafları kaldı.

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6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı 6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı Son dakika haber... Karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haber... Karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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