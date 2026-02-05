6 erkek çocuk annesi bir kadının yaptığı paylaşım, sosyal medyada yürek burktu. Çocuklarını büyüttüğü beşiği ateşe veren kadın, duygusal bir sitemde bulundu.
Görüntülerde, yıllarca çocuklarını büyüttüğü beşiği yakan kadın, "Bu beşiğin yanında çok bekledim, çok uykusuz gece geçirdim ama çocuklarım beni terk ettiler. Aramaz sormaz oldular. Unuttular…" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı anneye destek mesajları gönderdi. Görüntüler, evlat–anne ilişkilerine dair toplumsal duyarlılık ve vefa tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.
Son Dakika › Yaşam › 6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)