6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 erkek çocuk annesi bir kadının yaptığı paylaşım, sosyal medyada yürek burktu. Çocuklarını büyüttüğü beşiği ateşe veren kadın, duygusal bir sitemde bulundu.

"ÇOK UYKUSUZ GECE GEÇİRDİM AMA..."

Görüntülerde, yıllarca çocuklarını büyüttüğü beşiği yakan kadın, "Bu beşiğin yanında çok bekledim, çok uykusuz gece geçirdim ama çocuklarım beni terk ettiler. Aramaz sormaz oldular. Unuttular…" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı anneye destek mesajları gönderdi. Görüntüler, evlat–anne ilişkilerine dair toplumsal duyarlılık ve vefa tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.