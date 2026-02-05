6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten - Son Dakika
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

05.02.2026 09:44
6 erkek çocuk annesi bir kadın, çocuklarının beşiğini yakarak kendisini unuttuklarını söyleyip yaşadığı yalnızlığa sitem etti; paylaşım sosyal medyada duygusal tepkilere neden oldu.

6 erkek çocuk annesi bir kadının yaptığı paylaşım, sosyal medyada yürek burktu. Çocuklarını büyüttüğü beşiği ateşe veren kadın, duygusal bir sitemde bulundu.

"ÇOK UYKUSUZ GECE GEÇİRDİM AMA..."

Görüntülerde, yıllarca çocuklarını büyüttüğü beşiği yakan kadın, "Bu beşiğin yanında çok bekledim, çok uykusuz gece geçirdim ama çocuklarım beni terk ettiler. Aramaz sormaz oldular. Unuttular…" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı anneye destek mesajları gönderdi. Görüntüler, evlat–anne ilişkilerine dair toplumsal duyarlılık ve vefa tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • akil akil:
    bu annemiz haklıdır ve tepkisi gayet yerinde ama hayırsız evlat işte ne yapsın 141 3 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    malesef etrafta çok görüyor ve duyuyoruz.eh, yarında onların çocukları aynısını yaparlar.etme bulma dünyası.birde bu dünyanın öbür tarafı var.inançsız yetişen nesil. 60 0 Yanıtla
  • Göksen Merey Göksen Merey:
    eskiler derdi ana baba 10 evlada bakar , ama 10 evlat bir ana babaya bakamaz diye. 15 0 Yanıtla
