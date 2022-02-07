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6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti - Son Dakika

6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti

07.02.2022 17:01

- 6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti Kayıp çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından bulunup polise teslim edildi Samsun'da 6 çocuğuyla parka giden bir aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti.

- 6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti

Kayıp çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından bulunup polise teslim edildi

SAMSUN - Samsun'da 6 çocuğuyla parka giden bir aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, oynadığı parktan uzaklaşan 2,5 yaşındaki bir kız çocuğu araçların işlek olduğu yola çıkmak üzereyken vatandaşlar tarafından fark edildi. O sırada çocuklarının kaybolduğunu anlayan yabancı uyruklu aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen resmi polis ekipleri aileyle konuştuğu sırada çocuğun vatandaşlar tarafından bulunduğu haberi geldi.

Polislerle birlikte çocuğun yanına giden aile, vatandaşların bulduğu çocuğun kendi çocukları olduğunu söyledi. Kız çocuğunu yola atlamaktan kurtaran vatandaşlar, çocuğun gerçek annesi olduğunu polise teyit ettirdikten sonra çocuğu ona teslim ettiler.

Yaşanan olayı anlatan vatandaşlar, "Bir kız çocuğunun kaybolduğunu fark ettik. Annesini ve babasını arıyordu. Biz de çocuğu güvenli bir yere alıp, polise haber verdik. Polis gelince de çocuğu ailesine teslim ettik" dediler.

Kaybolan çocuklarını teslim alan anne ve baba diğer 5 çocuğuyla birlikte parktan uzaklaştılar.

6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti
6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti
6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti
6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti
6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti

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İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti - Son Dakika


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