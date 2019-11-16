Son Dakika Haberleri: 6 farklı kişi tek hikaye: Ortadan kayboldular, emniyette bulundular, avukat istemediler
Son Dakika Dünya 6 farklı kişi tek hikaye: Ortadan kayboldular, emniyette bulundular, avukat istemediler - Son Dakika Dünya

6 farklı kişi tek hikaye: Ortadan kayboldular, emniyette bulundular, avukat istemediler

7 saat önce

Bu yılbaşından beri zorla kaybedilen 7 kişiden altısı karakollarda ortaya çıktı ve tamamı tutuklandı. Birbirinden farklı yer ve zamanlarda ortadan kaybolan bu kişilerin bulunmasından sonra yaşanan süreçlerdeki benzerlikler beraberinde soru işaretleri getiriyor

6 farklı kişi tek hikaye: Ortadan kayboldular, emniyette bulundular, avukat istemediler, System.String[]

"Eşimi nihayet görebildim. Aşırı zayıflamıştı. Elleri aşırı beyazdı. Diğerlerinin dediklerini dedi. Twitter paylaşımı yapma, başvuruları geri çek, avukat istemiyorum"


Bu sözler şubat ayında Antalya'da ortadan kaybolan ve 5 Kasım'da Antalya Emniyet'inde ortaya çıkan Gökhan Türkmen'in eşi Zehra Türkmen'e ait.

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Antalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:32 
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