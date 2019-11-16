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6 farklı kişi tek hikaye: Ortadan kayboldular, emniyette bulundular, avukat istemediler
7 saat önce
Bu yılbaşından beri zorla kaybedilen 7 kişiden altısı karakollarda ortaya çıktı ve tamamı tutuklandı. Birbirinden farklı yer ve zamanlarda ortadan kaybolan bu kişilerin bulunmasından sonra yaşanan süreçlerdeki benzerlikler beraberinde soru işaretleri getiriyor
"Eşimi nihayet görebildim. Aşırı zayıflamıştı. Elleri aşırı beyazdı. Diğerlerinin dediklerini dedi. Twitter paylaşımı yapma, başvuruları geri çek, avukat istemiyorum"
Bu sözler şubat ayında Antalya'da ortadan kaybolan ve 5 Kasım'da Antalya Emniyet'inde ortaya çıkan Gökhan Türkmen'in eşi Zehra Türkmen'e ait.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:32
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