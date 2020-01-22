6 farklı ülkeden 250 piyanist Bursa'da sahne alacak - Son Dakika

Dünyanın farklı bölgelerinden piyano sanatçılarının katılacağı "Uluslararası Bursa Piyano Festivali", 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalde boyunca tüm resital ve gala konserleri halka ücretsiz sunulacak.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festival kapsamında 6 farklı ülke ve 25 şehirden 250 piyano sanatçısı Bursa'ya gelecek. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Tamara Poddubnaya, Natalia Kazimirovskaia ve 13 yaşındaki piyanist Mert Hakan Şeker konserler kapsamında sahne alacak.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir Devlet Konservatuarı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisinden piyanistler de performanslarını sergileyecek.

Festival kapsamında genç piyanistlere ileri düzey piyano eğitimleri de verilecek.