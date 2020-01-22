6 farklı ülkeden 250 piyanist Bursa'da sahne alacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 6 farklı ülkeden 250 piyanist Bursa'da sahne alacak - Son Dakika

6 farklı ülkeden 250 piyanist Bursa'da sahne alacak

6 saat önce

Dünyanın farklı bölgelerinden piyano sanatçılarının katılacağı "Uluslararası Bursa Piyano Festivali", 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6 farklı ülkeden 250 piyanist Bursa'da sahne alacak, System.String[]

Dünyanın farklı bölgelerinden piyano sanatçılarının katılacağı "Uluslararası Bursa Piyano Festivali", 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalde boyunca tüm resital ve gala konserleri halka ücretsiz sunulacak.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festival kapsamında 6 farklı ülke ve 25 şehirden 250 piyano sanatçısı Bursa'ya gelecek. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Tamara Poddubnaya, Natalia Kazimirovskaia ve 13 yaşındaki piyanist Mert Hakan Şeker konserler kapsamında sahne alacak.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir Devlet Konservatuarı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisinden piyanistler de performanslarını sergileyecek.

Festival kapsamında genç piyanistlere ileri düzey piyano eğitimleri de verilecek.

Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi
Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek Bisikleti araç olarak değerlendirip, ceza kestiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:46:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 farklı ülkeden 250 piyanist Bursa'da sahne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]