19 yaşında ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Hazal Alpyörük, dini nikahlı eşi Kadir Meşe tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet verici olayın sebebinin kıskançlık olduğu belirlendi.
Isparta'da yaşanan olayda Raziye Karabuğa, Şehmuz Gezer'in elindeki pompalı tüfekle öldürüldü. 6 aylık hamileydi.
Konya'da Serdar Gül adlı erkek, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ütabancayla vurularak öldürdü. Polise verdiği ilk ifadesinde, Güler Gül'ü kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
İstanbul Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt isimli kadın, 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde otelde kalan bir kişi tarafından iple boğularak öldürüldü.
Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. İki kez koruma altına alınmıştı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, kendisini aldattığını düşündüğü karısını 7 yerinden bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdü. O kadının adı Vasfiye Emektar'dı,tam 58 yaşındaydı.
Son Dakika › Güncel › 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler! - Son Dakika