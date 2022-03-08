6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler! - Son Dakika

HAZAL ALPYÖRÜK - KOCASI ÖLDÜRDÜ

19 yaşında ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Hazal Alpyörük, dini nikahlı eşi Kadir Meşe tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet verici olayın sebebinin kıskançlık olduğu belirlendi.

RAZİYE KARABUĞA - DİNİ NİKAHLI EŞİ ÖLDÜRDÜ

Isparta'da yaşanan olayda Raziye Karabuğa, Şehmuz Gezer'in elindeki pompalı tüfekle öldürüldü. 6 aylık hamileydi.

GÜLERGÜL - KOCASI ÖLDÜRDÜ

Konya'da Serdar Gül adlı erkek, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ütabancayla vurularak öldürdü. Polise verdiği ilk ifadesinde, Güler Gül'ü kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

FERDANE KURT - TASARLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt isimli kadın, 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde otelde kalan bir kişi tarafından iple boğularak öldürüldü.

SILA ŞENTÜRK - HENÜZ 16 YAŞINDAYDI

Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. İki kez koruma altına alınmıştı.

VASFİYE EMEKTAR - KOCASI KATİLİ OLDU

İzmir'in Ödemiş ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, kendisini aldattığını düşündüğü karısını 7 yerinden bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdü. O kadının adı Vasfiye Emektar'dı,tam 58 yaşındaydı.