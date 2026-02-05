6 Şubat Depremleri 3. Yıldönümünde Anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

6 Şubat Depremleri 3. Yıldönümünde Anılıyor

05.02.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde özel yayınlarla kaybedilenleri anacak.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerinin üçüncü yıl dönümünde TRT ekran ve radyolarında hayatını kaybedenler anılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananları, deprem bölgesinde gelinen son durumu ve yeniden inşa sürecindeki gelişmeler özel yayınlarla ekran ve radyolara taşınacak.

TRT 1'in sevilen programı "Alişan ile Hayata Gülümse", "Asrın Dayanışması Özel" bölümüyle 6 Şubat saat 10.30'da canlı yayınla ekranlarda olacak.

TRT Avaz'da 6 Şubat depremlerini konu alan "Türkistan Gündemi Özel Yayını", yarın saat 12.00'de izleyiciyle buluşacak.

Büyük yıkımın izleri TRT Türk'te

Acıyı paylaşmak, hayatı yeniden kurmak temasının işleneceği "Aile" programı yarın 12.00'de TRT Türk ekranlarında olacak. Saat 17.00'de ekrana gelecek "Rehber" programının 6 Şubat özel bölümünde de deprem gibi büyük travma yaşayan çocukların ekrana yöneliminin nedenleri, riskleri ve ailelerin sağlıklı sınırlarla nasıl destek olabileceği ele alınacak.

Depremden sonra yapılan hizmetler, yapımı devam eden şehirler ve yaşanabilir bir Türkiye'nin serüvenini anlatan "Yüzyılın İnşası Yeni Hayat" programının ilk bölümü 6 Şubat saat 13.30'da, ikinci bölümü 7 Şubat saat 16.30'da, üçüncü bölümü 8 Şubat 16.30'da ekrana gelirken, son bölümü ise 9 Şubat 16.00'da TRT Kürdi'de yayınlanacak.

Asrın felaketine TRT Genç'ten özel yayınlar

Doğa dostu ve sürdürülebilir bina yapım tekniklerinin öğrenileceği "Peki Ne İşe Yarar?" programı, yarın saat 10.30'da TRT Genç ekranlarında olacak.

Depremden korunmanın bilimsel yollarının konuşulacağı "Her Şeyin Bilimi" programı, aynı gün saat 16.00'da gösterilecek. Ardından jeoloji mühendisi Dr. Ömer Kamacı ile depremler ve volkanların ele alınacağı "Korteks" programı, saat 17.00'de izleyicilerin dikkatine sunulacak.

Yarın saat 22.30'da ekranda olacak "Terapi Taksi" programında depremin duygusal izlerini taşıyan Ecrin'in hikayesi ekranlara gelecek.

TRT Radyolarında da günün anlam ve önemine özel içeriklerle 6 Şubat depremleri anılacak.

Kaynak: AA

Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Şubat Depremleri 3. Yıldönümünde Anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:51:42. #.0.4#
SON DAKİKA: 6 Şubat Depremleri 3. Yıldönümünde Anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.