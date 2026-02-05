6 Şubat Depremleri 3. Yıldönümünde Anılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerinin üçüncü yıl dönümünde TRT ekran ve radyolarında hayatını kaybedenler anılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananları, deprem bölgesinde gelinen son durumu ve yeniden inşa sürecindeki gelişmeler özel yayınlarla ekran ve radyolara taşınacak.

TRT 1'in sevilen programı "Alişan ile Hayata Gülümse", "Asrın Dayanışması Özel" bölümüyle 6 Şubat saat 10.30'da canlı yayınla ekranlarda olacak.

TRT Avaz'da 6 Şubat depremlerini konu alan "Türkistan Gündemi Özel Yayını", yarın saat 12.00'de izleyiciyle buluşacak.

Büyük yıkımın izleri TRT Türk'te

Acıyı paylaşmak, hayatı yeniden kurmak temasının işleneceği "Aile" programı yarın 12.00'de TRT Türk ekranlarında olacak. Saat 17.00'de ekrana gelecek "Rehber" programının 6 Şubat özel bölümünde de deprem gibi büyük travma yaşayan çocukların ekrana yöneliminin nedenleri, riskleri ve ailelerin sağlıklı sınırlarla nasıl destek olabileceği ele alınacak.

Depremden sonra yapılan hizmetler, yapımı devam eden şehirler ve yaşanabilir bir Türkiye'nin serüvenini anlatan "Yüzyılın İnşası Yeni Hayat" programının ilk bölümü 6 Şubat saat 13.30'da, ikinci bölümü 7 Şubat saat 16.30'da, üçüncü bölümü 8 Şubat 16.30'da ekrana gelirken, son bölümü ise 9 Şubat 16.00'da TRT Kürdi'de yayınlanacak.

Asrın felaketine TRT Genç'ten özel yayınlar

Doğa dostu ve sürdürülebilir bina yapım tekniklerinin öğrenileceği "Peki Ne İşe Yarar?" programı, yarın saat 10.30'da TRT Genç ekranlarında olacak.

Depremden korunmanın bilimsel yollarının konuşulacağı "Her Şeyin Bilimi" programı, aynı gün saat 16.00'da gösterilecek. Ardından jeoloji mühendisi Dr. Ömer Kamacı ile depremler ve volkanların ele alınacağı "Korteks" programı, saat 17.00'de izleyicilerin dikkatine sunulacak.

Yarın saat 22.30'da ekranda olacak "Terapi Taksi" programında depremin duygusal izlerini taşıyan Ecrin'in hikayesi ekranlara gelecek.

TRT Radyolarında da günün anlam ve önemine özel içeriklerle 6 Şubat depremleri anılacak.