6 Şubat Depremleri Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

6 Şubat Depremleri Anıldı

6 Şubat Depremleri Anıldı
06.02.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Fırat, 6 Şubat depremlerini anarak, yapı güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Fırat mesajında; ülkeyi derinden sarsan asrın felaketinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad ettiğini ifade etti. Başkan Fırat, mesajında yapı güvenliği ve bilinçli önlemlerin önemine dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin hafızasında derin izler bıraktığını ifade eden Başkan Fırat, şu ifadelere yer verdi: "6 Şubat depremleri, ülkemiz için tarifsiz bir acıya sebep olmuş, binlerce vatandaşımızı bizlerden ayırmıştır. Bu büyük felaketin üzerinden yıllar geçse de kaybettiklerimizin acısı hafızamızda silinmez bir iz bırakmıştır. Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tedavi süreci devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Güvenli yapılaşma, sağlam altyapı ve doğru planlama ile olası felaketlerin etkilerini en aza indirebiliriz. Kaybettiklerimizi hiçbir zaman unutmayacak, hatıralarını yaşatacak ve geleceğimiz için gerekli tedbirleri almayı daima sürdüreceğiz. Depremin yıkıcı etkilerine karşı dirençli şehirler inşa etmek, can ve mal kaybını önlemek, öncelikli sorumluluğumuz olmalıdır" dedi.

Türkiye'deki tüm yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini, yapı güvenliğinin sağlanması adına kurumlara ve bireylere önemli görevler düştüğünü vurgulayan ESOB Başkanı Fırat,"Unutmayalım ki, depremler bir doğa olayıdır ve bunlara karşı alınacak tedbirler, ancak hazırlıklı olmakla mümkündür. Bu tür doğal afetlerin felakete dönüşmemesi için, dayanıklı ve depreme dirençli yapılar inşa etmeli, şehirlerimizi bu yönde yeniden şekillendirmeliyiz. Depremin açtığı yarayı birlik ve beraberlik içerisinde sarmaya çalıştık. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak güçlüyüz. Her türlü zorluğun üstesinden geliriz, gelme gücümüz de var. Buradaki en önemli gücümüz de birlik ve beraberliğimiz oldu. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, ülkemize ve milletimize böylesi afetleri bir daha yaşatmasın inşallah." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 Şubat Depremleri Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:48:30. #7.11#
SON DAKİKA: 6 Şubat Depremleri Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.