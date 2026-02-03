6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Ali Öztunç: "Üç Yıl Geçti, Kahramanmaraş'ta Konutlar Hâlâ Yaşanabilir Değil"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalara ilişkin "Büyük oranda inşaatlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor; doğru. Ama anahtar teslim ediyorlar. Teslim ettikleri anahtarda daireye bakıyorsun: Tuvalet var, kanalizasyon yok. Daire teslim edilmiş ama kapısı yok. Su yok, elektrik yok. Yani bir yaşam alanı olması için gerekli olan pek çok şey eksik" ifadelerini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öztunç, Kahramanmaraş'ın depremin merkez üssü ve en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olduğunu hatırlatarak, "Kahramanmaraş, depremin merkez üssü; doğru. Büyük yıkımın olduğu, hatta belki de en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerden biri. Hatay'la bu konuda birinci, ikinci sırada yarışabilir ama çok büyük bir sıkıntı yaşadık biz" dedi.

"Üç yıl oldu, hala konutlar verilmedi"

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl içerisinde tüm sorunların çözüleceği ve herkesin konutlarına kavuşacağı yönünde açıklama yaptığını anımsatan Öztunç, "Üç yıl oldu. Hala herkesin konutu verilmedi" diye konuştu.

"İnşaatlar yapıldı, doğru. Ama evler yaşanabilir değil"

Büyük oranda inşaatların yapıldığını ve yapım sürecinin devam ettiğini belirten Öztunç, şunları söyledi:

"Büyük oranda inşaatlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor; doğru. Ama anahtar teslim ediyorlar. Teslim ettikleri anahtarda daireye bakıyorsun: Tuvalet var, kanalizasyon yok. Daire teslim edilmiş ama kapısı yok. Su yok, elektrik yok. Yani bir yaşam alanı olması için gerekli olan pek çok şey eksik."

"Dostlar alışverişte görsün"

Yapılan çalışmaların "dostlar alışverişte görsün" anlayışıyla yürütüldüğünü savunan Öztunç, şöyle konuştu:

"'Dostlar alışverişte görsün' mantığıyla bir miktar çalışılmış. 'Yaptık mı, yaptık' anlayışıyla… Evet, büyük bir alan etkilendi. 11 vilayet etkilendi. Çok sayıda konut yapılıyor; doğru. Ama bu işin plansız başladığı, düğmenin de yanlış iliklendiği bir gerçek. Neticede bir çalışma var. 'Yok' dersen yalan söylemiş olurum. Ama bu eksik bir çalışmadır. Hala tamamlanmamış bir çalışmadır."

"Şehir merkezi perperişan durumda"

Kahramanmaraş şehir merkezindeki altyapı sorunlarına da dikkat çeken Öztunç, yolların hala delik deşik olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şehir merkezinde yollar delik deşik. Perperişan bir hal var. Geçen Meclis'te de konuştum. 'Böbrek taşına da kumuna da çare bulduk' deniyor. E, başka doktora gitmeye gerek yok o zaman. Böbrek taşını kırdırmak için ne gerek var? Bir arabaya bin, Kahramanmaraş'a gel. Şehir merkezinde bir saat gez; ne taş kalır ne kum. Hepsi dökülür. Çünkü yollar berbat, her yer delik deşik. Bunu söyledikten sonra bazı AK Partililer, 'Olur mu öyle şey, şurası da böyle, burası da şöyle' diyor. Ama gerçek bu. Balçıkla sıvanmıyor güneş."

"İnşallah dördüncü yılda bu sorunlar biter"

Üç yılda tamamlanamayan çalışmaların dördüncü yılda tamamlanmasını umut ettiklerini dile getiren Öztunç, özellikle kırsal bölgelerde sorunların daha ağır olduğuna dikkat çekti. Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

"Köyler daha da sıkıntılı. Geçtiğimiz hafta bazı köylere ziyaret yaptık. Mesela Pazarcık'ta Salmanıpak köyü. Köy evi yapılmış. Yağmur yağıyor, kış mevsimi; su olduğu gibi evin içine giriyor. Nurhak'ta çatı yok. Anahtarı teslim ediyorlar. 'Biz sana anahtarı verdik' diyorlar. İyi de anahtarı alıp gidiyorsun, kapıyı açıyorsun; ev yarım yamalak."

"Evler yarım teslim ediliyor, bir de aidat alınıyor"

Anahtar teslim edilen konutlarda vatandaşların kendi ceplerinden ciddi harcamalar yapmak zorunda kaldığını belirten Öztunç, "Bir de aidat alıyorlar. Dünyanın parasını alıyorlar. 'Anahtarı teslim ettim, aidatını ver' diyorlar. Oysa insanlar eve girip oturamıyor. Hemen hemen her ev, teslim alındıktan sonra vatandaşın cebinden 300–500 bin lira para harcanarak toparlanıyor. Yarım yamalak yapıldı, yarım yamalak teslim edildi" dedi.

"Kahramanmaraş'ın kendine has mimari dokusu yok edildi"

Öztunç, Kahramanmaraş'ın kendine has mimarisinin yok edildiğini belirterek TOKİ konutlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şehrin mimarisine de uygun değil. Kahramanmaraş'ın kendine has bir mimari dokusu vardı. Eski Maraş vardı. Ona göre binalar yapılırdı. Şimdi ise standart TOKİ evleri, klasik sosyal konut projeleri çerçevesinde yapıldı. Her yer aynı; site gibi. Oysa bizim farklı bir mimari yapımız vardı."

"Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz"

Son olarak Azerbaycan hükümetine teşekkür eden Öztunç, şöyle konuştu:

"Azerbaycan hükümetinin, Sayın İlham Aliyev'in depremden sonra verdiği söz gereği yaptığı konutlar var. Kahramanmaraş şehir merkezindeki Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaptığı konutlar dört dörtlük, gayet güzel olmuş. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ama onun dışındakilerin pek çoğu mimari yapıya uygun değil. Şehir dokusuna uygun değiller."