6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Elazığ'da 12 bin 462 konut hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan 12 bin 462 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kentte ağır hasar gördüğü tespit edilen 11 bin 124 binadan 9 bin 326'sının yıkımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ tarafından kentsel alanda inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen hak sahipliği kapsamında depremzedeler için kentsel alanda 634 konut ve kırsal alanda 1798 konutun yapımı devam ediyor.

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ilki 24 Ocak 2020'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem olmak üzere Elazığ'ın yakın tarihte 3 büyük depremle sarsıldığını söyledi.

Kentte depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan seferberlikle ağır hasar gördüğü için yıkılan binlerce konutun yerine 38 bini aşkın konut yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"2023 depremlerinde 11 bin 124 binamız hasar gördü, şu ana kadar 9 bin 326 binamızı yıktık ve yıkım çalışmalarımız devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra kentsel alanda 8 bin 384 konut, kırsal alanda 1575 konut ve 2 bin 503 yerinde dönüşüm projesi kapsamında olmak üzere toplam 12 bin 462 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın yüzde 95'inin konutunu teslim ettik. Kentsel alanda toplam 634 konut ve kırsal alanda da 1798 konut olmak üzere toplam 2 bin 432 konutun inşaatı da sürüyor. 2020 ve 2023 depremlerinin ardından kentsel ve kırsal alanda toplam 38 bin 970 konut hak sahiplerine teslim edilerek vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur."

İnşaatı büyük oranda bitirilen konutların da tamamlanmasıyla toplam 14 bin 894 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini aktaran Hatipoğlu, bunların depremlerde evlerini kaybeden vatandaşların geleceğe umut ve güvenle bakmalarına vesile olduğunu belirtti.

Devletin depremde iş yerleri ağır hasar gören vatandaşları da unutmadığını, bu kapsamda bugüne kadar yapımı tamamlanan 827 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği bilgisini paylaşan Hatipoğlu, 122 iş yerinin de inşaatının devam ettiğini bildirdi.

"Depreme dirençli kentler arasında Elazığ, en başta gelen iller arasında"

Deprem sonrası şehrin farklı noktalarında yapılan dayanıklı, modern konutların kente değer kattığını vurgulayan Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremler sonrasında ilimizde çok hızlı bir yapılaşmayla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, TOKİ'nin ve diğer ilgili tüm kurumlarımızın çok büyük organize faaliyeti sonrasında hızlı bir kentleşme süreci yaşadık. Şu an itibarıyla depreme dirençli kentler arasında Elazığ, en başta gelen iller arasında yer almaktadır. Bu süreçte özellikle resmi kurumlarımıza ait binalarımızı da iyileştirdik. Artık imar mevzuatında ve bina yapım mevzuatındaki uygun kriterleri sağlar hale geldik, ilimiz bu anlamda en önde gelen illerden birisi olmuştur."

Hatipoğlu, son yıllarda yaşanan deprem, sel, yangın ve zirai don gibi tüm felaketlerde devletin vatandaşını mağdur etmediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere paydaş tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu büyük konut seferberliğini en baştan itibaren organize eden ve milletimize bir umut ışığı olarak ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da hem ilimiz hem de bölge insanları adına teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı tüm kuruluşlar ve diğer ilgili bakanlıklarımızın koordinesinde Elazığ'da yepyeni mahalleler oluşturuldu, bu mahalleler çevresi daha yeşil ve az katlı binalarıyla, parkları, sosyal donatıları, okulları ve yine iş yerleriyle daha modern ve güvenli oldu. Bu mahalleler ilimizde çok fazlasıyla görülmekte ve vatandaşımız tarafından büyük memnuniyetle karşılanmaktadır."