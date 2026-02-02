6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor - Son Dakika
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor

02.02.2026 11:35
Hatay'da depremlerde zarar gören 384 caminin yerine 118 cami yapıldı, hasar alanların 134'ü tadilat ve onarımın ardından ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki 1107 camiden 384'ü hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Afetin ardından camilerin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen ve hayırseverlerin de destek verdiği çalışmalarla Hatay'da bugüne kadar 118 yeni cami, 48 Kur'an kursu ve 12 Diyanet Gençlik Merkezi yapılarak hizmete alındı.

Çalışmalar kapsamında depremde hasar alan 134 caminin tadilat ve onarımı yapılarak ibadete açıldı, 50 caminin inşası ise sürüyor.

"İnancımızı ve ortak değerlerimizi de yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen inşa ve ihya seferberliği kapsamında yalnızca barınma ihtiyacına değil, manevi hayatın yeniden tesis edilmesine de büyük hassasiyetle yaklaşıldığını söyledi.

Depremin ardından yeni camiler, Kur'an kursları ve gençlik merkezleri inşa edildiğini belirten Masatlı, "Bu eserler yalnızca birer yapı değil, aynı zamanda inancın, dayanışmanın ve toplumsal direncin yeniden hayat bulduğu mekanlar olmuştur. Bugün bu camilerde yeniden saf tutulması, Kur'an kurslarında ilimle buluşulması, gençlik merkezlerinde umutla geleceğe yürünmesi, Hatay'ımızda hayatın tüm yönleriyle yeniden başladığının en güçlü göstergesidir." diye konuştu.

Vali Masatlı, Hatay'ın inancıyla, iradesiyle, devlet ve millet dayanışmasıyla yarınlara daha güçlü yürümeye devam edeceğini dile getirdi.

Camilerin yeniden ayağa kaldırılmasında destekte bulunan hayırseverlere ve emeği geçen kurumlara teşekkür eden Masatlı, "Biz Hatay'ımızda sadece konutlar inşa etmiyoruz. Aynı zamanda inancımızı, kardeşliğimizi ve ortak değerlerimizi de yeniden ayağa kaldırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Hatay, Cami, Son Dakika

