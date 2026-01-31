6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya'daki derslik sayısı deprem öncesini geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya'daki derslik sayısı deprem öncesini geçti

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya\'daki derslik sayısı deprem öncesini geçti
31.01.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'daki okullarda derslik sayısı, deprem öncesinde 6 bin 177 iken bugünlerde 6 bin 613'e ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'daki okullarda derslik sayısı, deprem öncesinde 6 bin 177 iken bugünlerde 6 bin 613'e ulaştı.

Depremlerin ardından kent genelindeki bazı okullar ağır hasarlı olarak kayda geçti ve yıkımları yapıldı. Zarar gören 895 dersliğin yerine 1331 derslik inşa edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle planlanan projelerin de tamamlanmasının ardından kentteki derslik sayısının 7 bin 758'e çıkarılması hedefleniyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremlerden sonra bir taraftan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan eğitim ve öğretim sürecine önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Devletin, tüm alanlarda önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Yavuz, "895 dersliğimizi maalesef 6 Şubat 2023 depremlerinde kaybettik. Buna mukabil bunun yerine 1331 derslik inşa ettik." dedi.

Yapımı devam eden derslikler de tamamlandığında deprem öncesinden bugüne yaklaşık yüzde 26'lık kapasite artışı olacağını belirten Yavuz, "Dolayısıyla eğitim anlamında depremin fiziki altyapısını depremden öncesine göre daha da iyileştirdik. Artık eğitimin fiziki altyapısını tamamladığımıza göre eğitimdeki kaliteye artık odaklanıyoruz. Dolayısıyla her alanda hizmet ve yatırımlarımızı artırıyoruz." diye konuştu.

Kentteki diğer kamu binalarında da çalışmaların sürdüğünü ifade eden ???????Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sadece deprem konutları değil, diğer kamu yatırımları, kamu hizmetleri alanında da önemli değişiklikleri, yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu başarı kutlu devletimizin ve aziz milletimizin başarısıdır. Bu başarının en büyük pay sahibi tabii Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, bakanlarımız, Valiliğimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, kısacası tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ve Malatya ailesi olarak bir ve beraber dayanışma içerisinde, gönül birliği içerisinde çalışıyoruz. Depremin izlerini her geçen gün şehrimizde silmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya'daki derslik sayısı deprem öncesini geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:47:34. #7.11#
SON DAKİKA: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya'daki derslik sayısı deprem öncesini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.