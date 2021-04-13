6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti - Son Dakika

8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil eden Meram Belediyesporlu kick boksçular, ortaya koydukları performans ve aldıkları başarılarla sadece Meram'ın ya da Konya'nın değil tüm Türkiye'nin gururu oldular. Kulüp sporcuları taşıdıkları ay yıldızlı forma ile 30 ülkeden 1600 sporcunun katıldığı turnuvadan 5 madalya ile döndüler.

Turnuvada madalya kazanan Meram Belediyesporlu kick bokscuların isimleri ise şöyle;

Gençler Full Contact

Muzaffer Karabulut 54 kg'da 1.

Ahmet Uğur 91 kg'da 1.

BüyüklerFull Contact

Şeyma İyiel 65 kg'da 2.

İzzet Arabacı 81 kg'da 3.

Sabriye Gür 70 kg'da 3.

BAŞKAN KAVUŞ; "SPORCULARIMIZ SAYESİNDE KULÜBÜMÜZÜN VE İLÇEMİZİN İSMİ BAŞARILARLA ANILIYOR"

Sporcuların gösterdikleri yüksek performanslar ve aldıkları başarılı sonuçlarla gururlandıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporculara ve antrenörlere bir kez daha yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkür etti. Kulüp sporcularının kick boks ile birlikte pek çok branşta gerek ulusal gerekse uluslararası her turnuvadan madalyalarla döndüğünün altını çizen Başkan Kavuş, "Meram Belediyesi olarak gençliğe ve spor aktivitelerine verdiğimiz desteğin karşılığında aldığımız bu başarılar kadar bizi onore eden başka bir şey yok. Sporcularımızın aldığı bu sonuçlarla kulubümüzün ve ilçemizin ismi başarıyla birlikte anılmaktadır. Biz de spora, sporcuya ve gençliğe verdiğimiz desteği alınan her geçen gün biraz daha artırmaya hemşehrilerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.