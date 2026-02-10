6 Yaşındaki Elanur'un Ailesi İhmalin Hesap Vermesini İstiyor - Son Dakika
6 Yaşındaki Elanur'un Ailesi İhmalin Hesap Vermesini İstiyor

10.02.2026 15:16
Kocaeli'de servis aracı çarpması sonucu hayatını kaybeden Elanur'un ailesi sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun ailesi, olayda ihmali bulunanların cezalandırılmasını istiyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Şubat'ta öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren Elanur Tabakoğlu'nun ailesi üzüntü yaşıyor.

Adem Yavuz Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul eden aile, sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Anne Serpil Tabakoğlu, AA muhabirine, olayda ihmaller zinciri olduğunu, servisten sorumlu kişilerin kimseye sormadan kendi kafalarına göre servis değişikliği yaptığını söyledi.

Olayın sadece servis sürücüsüne yıkılmaması gerektiğini belirten Tabakoğlu, olayda sorumluluğu bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini kaydetti.

Baba Fatih Tabakoğlu da çocuğunun ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Servis değişikliğinden hiç kimsenin haberi olmadığını dile getiren Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Bu değişikliği yapanlar çocuğu kapısından alacak, konuşacak ve servisini gösterecek. Okul çıkışında benim çocuğum kendi yapması gerekeni yapıyor. Annesinin her ihtimale karşı bekle dediği yerde bekliyor. O gün benim evladım 5 dakika kadar beklemiş. Servisini de görünce eve gidemeyeceğim endişesiyle servisin peşinden koşturuyor. Orada servis şoförü ve hostes bizim vekilimiz, anne ve baba gibi ilgilenmeleri lazım.

Kimin ihmali, suçu ve kusuru varsa cezasını çekmesini istiyoruz. Devletimizden ve kamuoyumuzdan en büyük dileğimiz budur. Bize bu konuda destek olsunlar, yanımızda olsunlar. Adalete güveniyoruz. Hukuki sürecimizi de başlattık."

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Şubat'ta İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarpmış, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen küçük kız kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili servis sürücüsü İ.C. tutuklanmış, okul müdürü D.D. de açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Servis aracı, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Kaza, Son Dakika

