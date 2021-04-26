600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ - Son Dakika

600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ

26.04.2021 14:41

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 226 aile, oturma eylemini 602'nci günde de sürdürürken, basın açıklaması yapıldı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 226 aile, oturma eylemini 602'nci günde de sürdürürken, basın açıklaması yapıldı. 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini devam eden kanser hastası Ayşegül Biçer, "Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Hakkımız olan evlatları PKK terör örgütünden söke söke alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'VATANIMIZ, BAYRAĞIMIZ İÇİN DE NÖBET TUTUYORUZ'

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde başlattıkları eylemde 602'nci güne girdi. Basın açıklaması düzenleyen aileler, evlatlarına kavuşana dek mücadele sürdüreceklerini söyledi. Aileler adına açıklama yapan, 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan Mustafa'nın annesi kanser hastası Ayşegül Biçer, şunları söyledi:

"HDP, 600 gündür burada feryat figan eden anne ve babaları görmedi, duymadı. Sizi vicdana, merhamete çağırıyorum. Bu yanan yürekleri görmediniz, bu dökülen gözyaşlarını görmediniz. Buradan CHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'ne de sesleniyorum; nerede sizde vicdan, nerede sizde merhamet? Siyaset yapıyorsunuz ama 600 gündür burada feryat figan eden bu anne ve babaları görmediniz, görmezlikten geldiniz. Vatanımız, bayrağımız için de nöbet tutuyoruz. Buradan bir kere daha dile getirmek istiyoruz; biz buraya oturduğumuzda 'ya zafer ya ölüm' demiştik. Kanımızın son damlasına kadar biz mücadele edeceğiz ve hakkımız olan evlatları PKK terör örgütünden söke söke alacağımıza inanıyoruz."

2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için nöbet tutan Süleyman Aydın ise "Biz sonuna kadar burada mücadele edeceğiz. HDP'de biraz vicdan varsa bu Kürt ailelerinden kaçmasınlar. Devletimiz büyük bir devlettir. Çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Biz de sonuna kadar burada HDP ile mücadele vereceğiz. Anne- babalar olarak sonuna kadar eylemimizde kararlıyız. Gitmiyoruz bir yere" diye konuştu.

600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ
600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ
600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ
600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ
600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ
600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ
600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ
600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 600 GÜNÜ GERİDE KALAN EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ - Son Dakika


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