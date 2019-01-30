600 Yıllık Gelenek Ilgaz Dağı'nda Sürdürülecek

Kastamonu'da 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları gerçekleştirilecek.

Kastamonu'da 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları gerçekleştirilecek.



Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Ilgaz Dağı'nda 2 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan yarışlara çok sayıda kızak tutkununun katılması bekleniyor.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızak yarışlarında sezon açılışını geçen hafta Artvin'de gerçekleştirdiklerini söyledi.



Sezonun ikinci yarışının Ilgaz'da yapılacağını kaydeden Genç, "Kastamonu'da kızak yarışları, 600 yıldır yapılan bir gelenek. Bu yarışların merkezi Ağlı ve Küre ilçeleri. Kışın köylerde yaşayan atalarımız, birlik beraberliği sağlamak için kızak yarışları yaparmış. Biz bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Federasyonun amacının geleneksek spor dallarını yaşatmak olduğunu belirten Genç, şöyle devam etti:



"Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, 1996 yılında kuruldu. Kızak yarışlarını 1998 yılında federasyonumuz bünyesine aldık. Bu yarışları daha geniş kitlelere duyurmak için Ilgaz Dağı'nda yapmaya başladık. Bu sene Ilgaz Dağı'ndaki 4. yarışları gerçekleştiriyoruz. Erzurum Palandöken, Bursa Uludağ, Kahramanmaraş, Kars ve başka yerlerde bu yarışları yapıyoruz. Bu yarışmalara katılan sporcular, etkinlikleri çok beğeniyor. Kızak yarışlarına talep her geçen gün artıyor. Amacımız bu sporları geliştirip daha iyi yerlere taşımak."



Şu ana kadar yarışlara katılmak için 84 sporcunun başvuruda bulunduğunu dile getiren Genç, "Cuma günü yapılacak teknik toplantıda kesin rakam netleşecek. Yarışlara genç, yıldız ve büyükler kategorilerinde erkek ve kadın sporcular katılacak. Güzel bir yarışma olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Günal Genç, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de programa katılacağını sözlerine ekledi.

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