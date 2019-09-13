KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Zühre Odabaşı (68), 61 yıldır dokuduğu halıları ilmek ilmek işliyor. Çeşitli motiflerden halılar yapan Odabaşı, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Güllüce Mahallesi'nde oturan Zühre Odabaşı, babasının isteği ile 7 yaşında halı dokumaya başladı. Evinin önünde halı tezgahında ilmek ilmek halı dokuyan Odabaşı, işlediği halıların satışını gerçekleştirdi. Evlendikten sonra da işe devam eden Odabaşı, eşi Aslan Odabaşı'nın desteği ile mesleğini 61 yıldır sürdürüyor. Çeşitli motiflerden halılar yapan Odabaşı, işlediği halıları iç ve dış piyasaya göndererek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

'GEÇİMİMİZİ HALI DOKUYARAK SAĞLARIZ'

Odabaşı, babasının isteği ile bu başladığını söyleyerek, "Beni okula yollamadı. Okumuşluğum yok. 7 yaşında başladım, 61 yıldır bu halıları dokuyorum. Mahallemizde gelinler veya kız çocukları bu işi yapar. Biz geçimimizi halı dokuyarak sağlarız. Bir halıyı 1 ayda dokuyoruz. Önceden 4 kişiyle dokurduk. Şimdi 3 kişiyle dokuyoruz. Biz dokuyoruz ve halıcılara satıyoruz. 1 halı dokuduğumuzda kişi başı 500 TL kazanıyoruz. Geçmiş zamanlarda çok ucuza çalışırdık. Şimdi iyi kazanıyoruz. Halılarımız el dokumalı ve kalitelidir" dedi.

'EVİMİZİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN HALI DOKUYORUZ'

Bünyan halısı yaparak aile ekonomisine katkıda bulunan 3 çocuk annesi İlknur Ejder ise, "30 senedir halı dokumacılığı işi yapıyorum. Ben bildiğim için halı dokumacılığı kolay geliyor. Yaz, kış fark etmeden bu işi yapıyoruz. 3 kişi dokursak bir halı 25 günde bitiyor. Tek yastık olarak dokursam 15 günde kesimini yaparım. Kış zamanlarında küçük halı dokurken, yazları da büyük halı dokumacılığı yapıyoruz. Eşim inşaat işçisi, evimizin geçimini sağlamak için halı dokuyoruz. Ben eşime de destek oluyorum. Verilen modele göre halımızı dokuyoruz. Halıcılara satıyoruz. Onlarda turistlere ve sipariş verenlere bu ürünleri gönderiyor. Bir halıdan 500 TL kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.