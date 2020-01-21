62'şer yıl hapisle aranan 2 kişi, 15 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 62'şer yıl hapisle aranan 2 kişi, 15 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

62'şer yıl hapisle aranan 2 kişi, 15 yıl sonra yakalandı

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, 15 yıl önce 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı soygun olayının ardından ortadan kaybolan ve firari olarak yargılandıkları davada 62'şer yıl hapis cezasına çarptırlan T.O. ve S.O. jandarma operasyonuyla yakalandı.

62'şer yıl hapisle aranan 2 kişi, 15 yıl sonra yakalandı, System.String[]

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, 15 yıl önce 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı soygun olayının ardından ortadan kaybolan ve firari olarak yargılandıkları davada 62'şer yıl hapis cezasına çarptırlan T.O. ve S.O. jandarma operasyonuyla yakalandı.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Zuhurevleri mezrası Bevirti mevkisinde, 15 Kasım 2005 gecesi,  göçer hayat süren 5 kişilik aileyi soyan ve kendilerine direnmek isteyen Fethi Türk'ü öldürüp, Mehmet Dağtekin'i de yaraladıktan sonra kaçan T.O. ve S.O., firari olarak 'Birden fazla kişiyle silahlı yağma' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından 62'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar kesinleşirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ikilinin peşine düştü.

15 yıldır sürekli kılık ve adres değiştirdikleri öğrenilen T.O. ve S.O., Ergani ilçesine bağlı kırsal Ortaağaç Mahallesi'nde yaşayan ailelerinin evine gelince jandarma baskın düzenledi.

T.O. saklandığı evde, S.O. ise ahırda saklanmak için düzenlenen sığınakta yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca ve 21 tabanca mermisi ele geçirildi. T.O. ve S.O. tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Jandarma, Elazığ, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
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