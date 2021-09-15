64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı - Son Dakika

Borazanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda ağustos ayında komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin dairesine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sevim K.'nin kapıyı açmaması üzerine bu kez savcılıktan izin alındı.

BULUNAN 50 KEDİ VİNÇLE ÇIKARILDI

Ekipler, dün akşam savcılık kararıyla 64 yaşındaki Sevim K.'nin evine girdi. Evde 50 kedi bulan ekipler, hayvanları kafese koyup vinçle pencereden çıkardı. Kediler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Evde de temizlik çalışması başlatılırken, Sevim K. tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.