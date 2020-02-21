64 yıl sonra klarnetle buluştu - Son Dakika
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64 yıl sonra klarnetle buluştu

7 saat önce

Askerlik yaptığı 2 yıl boyunca bando takımında görev yapan ve daha sonra imkansızlıklar nedeniyle alamadığı klarnetten uzak kalan 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu'nun hayali 64 yıl sonra gerçekleştirildi.

64 yıl sonra klarnetle buluştu, System.String[]

Askerlik yaptığı 2 yıl boyunca bando takımında görev yapan ve daha sonra imkansızlıklar nedeniyle alamadığı klarnetten uzak kalan 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu'nun hayali 64 yıl sonra gerçekleştirildi.


Mustafa Turgutoğlu, 1956 yılında askere gitti. Burada 2 yıl boyunca bando takımında klarnet çalan Turgutoğlu, askerden geldikten sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle klarnetten uzak kaldı. Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz ekim ayından bu yana 550 öğrencinin eğitim aldığı Sanat Akademisi açılışında müzik sevgisi, 17 yaşındaki Emre Daşdelen ile 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu'nu buluşturdu. Gitar, bağlama, keman, klarnet, perküsyon, bateri, piyano, yan flüt, halk oyunları, modern danslar, Türk halk müziği korusu, sanat müziği korosu, çocuk korosu, resim ve heykel alanlarında eğitimlerin verildiği Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi 15 Ekim'den bu yana müzikseverlere hizmet veriyor.


Hüsnü Şenlendirici, Mustafa Amca'nın elini öptü


Dünyaca ünlü Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin katıldığı Sanat Akademisi açılışında, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan ve alzaymır hastası eşine duyduğu aşkla haber ve belgesellere konu olan Mustafa Turgutoğlu'na, askerdeyken çalmayı öğrendiği ancak daha sonra imkansızlıklar nedeniyle satın alamadığı klarnet hediye edildi. Dünyaca ünlü Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de Mustafa Amca'nın elini öperek bir süre sohbet etti.


Birçok müzik dalında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerin verildiği Sanat Akademisi açılışında Belediye Başkanı Semih Şahin, 1956'da askerlik sırasında 2 yıl bando takımında görev yapan 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu'na klarnet hediye etti. Mustafa Turgutoğlu hediye karşısında duygulanırken, kendisine klarnet hediye eden Başkan Şahin ve Sanatçı Hüsnü Şenlendirici'ye teşekkür etti. Mustafa Turgutoğlu müziği çok sevdiğini ve hediye edilen klarneti hep saklayacağını belirtti.


Öte yandan Emre Daşdelen ile Mustafa Turgutoğlu, Belediye Başkanı Semih Şahin ile Sanatçı Hüsnü Şenlendirici'ye klarnet çalarak hünerlerini sergiledi. - BİLECİK

Hüsnü Şenlendirici, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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