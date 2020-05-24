65 yaş ve üzerindekiler bayramda güneşli havanın keyfini çıkardı - Son Dakika

Banklarda oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar

Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın yaşlı vatandaşlarla sohbet etmesi onlara şeker ve maske dağıtması

Vali Şıldak'ın vatandaşlarla bankta oturması

Vali Şıldak ve beraberindekilerin şehitliği ziyaret etmesi BURDUR - 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması ile bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Burdur

Burdur'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sokaklarda yürümenin mutluluğunu yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklarda oturarak güneşlenen vatandaşlar, birbirleriyle sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı, sohbet etti.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Cumhuriyet Parkı'nda oturan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, şeker verdi, maske dağıttı.