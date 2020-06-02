65 yaşındaki adam arkadaşını ağır yaraladı - Son Dakika

65 yaşındaki adam arkadaşını ağır yaraladı

DENİZLİ - Denizli'de 65 yaşındaki şahıs beraber alkol aldığı arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı. olay yerinden kaçan şahıs kısa sürede yakalandı.

Olay Merkezefendi ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre Salim K., kendi evinde Arkadaşı H.H.K. ile alkol almaya başladı. Alkolün etkisiyle iki arkadaş arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.H.K., eline aldığı ekmek bıçağı ile arkadaşını öldüresiye darbe vurarak yaraladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alındı. Arkadaşını ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan H.H.K. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan yaşlı adamın ise durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.