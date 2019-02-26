66 Gram Metamfetaminle Yakalanan Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis
1 saat önce
KAYSERİ'de, iddiaya göre 66.20 gram metamfetamin ile yakalanan Soner Doğan (27), 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de, iddiaya göre 66.20 gram metamfetamin ile yakalanan Soner Doğan
(27), 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Soner Doğan, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. 66.20 gram metamfetamin ile yakalanan Soner Doğan, üzerine atılan 'uyuşturucu ticareti' suçlamasını kabul etmedi. Doğan, "Ben uyuşturucu satışı yapmam" dedi. Mahkemede tanık olarak dinlenen tutuklu H.T. ise uyuşturucu maddeyi Soner Doğan'dan almadığını söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu Soner Doğan'a, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluğun devamına karar verdi. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:44 Kaynak: DHA
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