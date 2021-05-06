STAT: DağılganHAKEMLER: Direnç Tonusoğlu, Murat Altan, Berkay Erdemir68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Mehmet Akif-, Serhat,Gürcan, Mustafa, Alpay (Dk. 54 Muzaffer),Talha, Onur Alsu , Serkan, Necmi, Vehbi,Tayyib (Dk.71 Ömer Faruk Çalışkan) DÜZCESPOR: Orhan-, Ebu Sıddık, Onur Demir, Adem, Mutlu, Bulut, Bilal, Yusuf , Nevzat, Metin (Dk. 72 Oğulcan ) ,Ömer Faruk Sezgin (Dk. 86 Osman) GOLLER: Dk. 67 Muzaffer (68 Aksaray Belediyespor)-, Dk.46 Yusuf, Dk. 75 Nevzat (Düzcespor) SARI KARTLAR: Necmi (68 Aksaray Belediyespor)-,Mutlu, Orhan (Düzcespor) KIRMIZI KART: Dk. 84 Onur Demir (Düzcespor)TFF 3'üncü Lig Çeyrek Final ilk maçında Aksaray Belediyespor, sahasında Düzcespor'a 2-1 mağlup oldu.46'ncı dakikda sağ kanattan Ebu Sıddık'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-176'ncı dakikda Gürcan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Muzzafer'in şutunda top filelerle buluştu: 1-175'inci dakidada ceza sahasındaki Nevzat'ın şutu, maçın skorunu belirledi: 1-284'üncü dakikada girdiği ikili mücadelede rakibine faul yapan Onur Demir, ikinci sarı kartı nedeniyle hakem Direnç Tonusoğlu tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.Karşılaşma Düzcespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona ererken rövanş maçı da 10 Mayıs günü Düzce'de oynanacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › 68 Aksaray Belediyespor - Düzcespor: 1-2 - Son Dakika Spor