7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sonrasında yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda Ordu'nun Fatsa ilçesinde çalınarak Nevşehir Güzelyurt Mahallesinde dağlık arazide terk edildiği tespit edilen araç üzerinde yapılan çalışmada 7 ayrı suçtan kaydı bulunan M.T. tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR